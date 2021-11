Ford: i pick-up personalizzati per il SEMA 2021

Quest’anno Ford non si è risparmiata nel preparare una serie di veicoli per il SEMA.

La casa automobilistica dell’Ovale Blu ha concentrato la maggior parte dei suoi sforzi sul lancio di versioni modificate dei suoi modelli pick-up più popolari, tra cui il Maverick 2022, il Ranger e l’F-Series. Tra questi il Maverick blu brillante “Tucci” è uno dei più sorprendenti.

Ford Maverick Tucci Hot Rods

Ford ha collaborato con Tucci Hot Rods al progetto, dotando il pick-up di un kit widebody, nonché di uno splitter anteriore e uno spoiler posteriore stampati in 3D. È stato anche dotato di esclusive ruote aerodinamiche e monta sospensioni coilover. A spingerlo ci pensa un motore a quattro cilindri EcoBoost da 2,0 litri abbinato a uno scarico cat-back personalizzato.

Ford F-100 Eluminator

Al SEMA 2021 Ford porta anche l’F-100 Eluminator. Basato su un F-100 del 1978 è stato dotato dello stesso powertrain elettrico, a doppio motore, della Mustang Mach-E GT Performance Edition. Come tale eroga 480 CV e 860 Nm che vengono trasmessi a tutte e quattro le ruote. Il pick-up sfoggia anche una sorprendente verniciatura Avalanche Grey con accenti Cerakote Copper.

E come se non bastasse Ford ha anche modificato sei pickup della serie F per il SEMA. Tra questi spicca un F-150 Tremor sollevato e con ruote in bronzo, pneumatici fuoristrada Toyo e una tenda sopra il cassone. In mostra anche un F-150 Lightning personalizzato.