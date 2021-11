Ford GT ’67 Heritage Edition, all’asta un esemplare che ha percorso solo 11 km

La Ford GT, sia per blasone che per prestazioni offerte, è una delle pochissime supercar americane a poter essere paragonata a Ferrari e Lamborghini. Celebre la sua rivalità negli anni ’60 con la Casa di Maranello nella 24 Ore di Le Mans, una storia resa immortale anche sulle pellicole cinematografiche.

In vendita all’asta Kissimmee

Proprio per celebrare l’iconica GT40 che nel 1967 sbaragliò la concorrenza alla mitica gara di endurance francese, Ford realizzò nel 2018 una serie limitatissima battezzata GT firmati ’67 Heritage Edition. Uno di questi rari esemplare, praticamente nuovo visto che ha percorso solo 11 km, è stato messo in vendita all’asta Kissimmee di Mecum Auctions che si svolgerà dal 6 al 15 gennaio.

Dotazione da corsa

L’esemplare in questione sfoggia una livrea rossa con strisce longitudinali bianche e l’adesivo “1” che impreziosisce le fiancate. Sotto pelle troviamo monoscocca in fibra di carbonio e freni Brembo con dischi in carboceramica. Particolarmente completa la dotazione di accessori che comprende tra le altre cose pneumatici sportivi Michelin Pilot Sport Cup 2, impianto di scarico in titanio e un abitacolo personalizzato. Quest’ultimo vanta la presenza di sedili ad alto contenimento in pelle e alcantara, plancia in fibra di carbonio, un volante multifunzione che richiama quelli della Formula 1 e cinture di sicurezza a sei punti e accenti rossi.

V6 da 655 CV

La vettura è spinta da un potente e moderno propulsore 3.5 litri V6 EcoBoost da 655 CV e 746 Nm scaricati sulle ruote posteriori e gestiti da un cambio automatico a doppia frizione Getrag a 7 marce. LE prestazioni dichiarate parlano di uno scatto 0-100 km/h effettuato in 2,8 secondi e una velocità massima, di 351 km/h.

Prezzo da urlo

Considerando le condizioni perfette e il fatto che altri esemplari di GT sono stati venduti a circa 1,1 milioni di euro, questa particolare rarità è pronta a spuntare un prezzo da urlo.