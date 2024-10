Ford ha rivoluzionato il suo segmento Multi-Activity Vehicle (MAV) con il lancio dell’E-Tourneo Courier, una versione completamente elettrica pronta a conquistare il mercato europeo. Questo veicolo a cinque posti, pensato per chi ama vivere avventure dinamiche e per le famiglie, unisce uno stile distintivo, tecnologie avanzate e una grande capacità di adattamento alle esigenze quotidiane.

Elettrico e versatile

L’E-Tourneo Courier si distingue grazie a un motore elettrico potente ed efficiente, con una batteria da 43 kWh che permette di percorrere fino a 288 km con una sola ricarica. L’unità eroga 100 kW di potenza e 290 Nm di coppia, garantendo un’accelerazione fluida e reattiva sia in città che in autostrada. Che tu debba affrontare il traffico cittadino o percorrere lunghe distanze, questo veicolo offre una guida confortevole e reattiva in ogni contesto.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la capacità di traino di 750 kg, rendendolo perfetto anche per chi ha bisogno di trasportare un carrello o un piccolo gommone. Le diverse modalità di guida – Normal, Eco, Sport e Slippery – permettono di adattare l’esperienza di guida a condizioni diverse, mentre la frenata rigenerativa consente di ottimizzare l’autonomia recuperando energia in fase di decelerazione.

Ricarica rapida e semplificata

La ricarica del nuovo E-Tourneo Courier è rapida e facile. Grazie al caricatore rapido da 100 kW DC, è possibile aggiungere fino a 100 km di autonomia in appena 10 minuti, mentre una ricarica dal 10% all’80% richiede circa 23 minuti. Per chi preferisce ricaricare a casa, il caricatore da 11 kW AC completa la carica in meno di 5,5 ore.

Ford ha integrato l’accesso alla BlueOval Charge Network, una delle reti di ricarica più estese in Europa con oltre 800.000 punti di ricarica. In questo modo, il veicolo è sempre pronto a partire, sia per brevi tragitti urbani che per lunghi viaggi fuori porta. Inoltre, il sistema FordPass permette di precondizionare la batteria e l’abitacolo, massimizzando così l’efficienza energetica anche nelle giornate più fredde o calde.

Design moderno e tecnologia all’avanguardia

Esteticamente, l’E-Tourneo Courier è un veicolo che non passa inosservato. Il suo design combina l’imponenza dei classici SUV Ford con linee futuristiche e dettagli high-tech tipici dei veicoli elettrici. La griglia cromata diamantata e la barra luminosa che attraversa il frontale conferiscono un look audace, mentre gli sbalzi ridotti garantiscono compattezza e manovrabilità. All’interno, ampie superfici vetrate lasciano entrare molta luce naturale, creando un ambiente arioso e confortevole per i passeggeri.

Il cruscotto digitale da 12 pollici e il touchscreen centrale, anch’esso da 12 pollici, con sistema SYNC 4, offrono connettività completa e mirroring wireless per smartphone. La possibilità di aggiornare il software “over-the-air” rende il veicolo sempre al passo con le ultime innovazioni tecnologiche, senza dover fare visite in concessionaria.

Sicurezza e comfort al top su Ford E-Tourneo Courier

La dotazione di serie del Ford E-Tourneo Courier include numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il Lane-Keeping System per il mantenimento della corsia e il Pre-Collision Assist con rilevamento di pedoni e ciclisti. A queste funzionalità si aggiungono l’Intelligent Speed Assist, che aiuta a mantenere la velocità adeguata ai limiti stradali, e il Traffic Sign Recognition per il riconoscimento dei segnali.

Per i clienti più esigenti, Ford offre un pacchetto opzionale che include Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go, Post-Collision Braking e Evasive Steering Assist, migliorando ulteriormente la sicurezza e il comfort di guida.

Spazio e praticità senza compromessi

L’E-Tourneo Courier è progettato per offrire il massimo della praticità. Oltre ai cinque posti comodi per passeggeri adulti, il veicolo offre un’ampia capacità di carico, con un bagagliaio che può ospitare fino a 1.188 litri. Quando i sedili posteriori sono abbassati, lo spazio disponibile raggiunge i 2.162 litri, rendendolo perfetto per trasportare oggetti voluminosi.

Il vano frunk anteriore da 44 litri aggiunge ulteriore praticità, permettendo di riporre comodamente il cavo di ricarica o oggetti bagnati dopo una giornata di avventure all’aria aperta. Con le sue porte laterali scorrevoli, è facile accedere ai seggiolini per bambini anche in spazi stretti.