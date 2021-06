Fiat: tutta la gamma sarà elettrica entro il 2030

Quella che, qualche anno fa, sembrava un’utopia rifiutata tra l’altro da molti, è ormai una realtà a tutti gli effetti. La crescita delle auto elettriche è già iniziata, a discapito dei motori termici che per fare spazio alle nuove auto “Green” dovranno perdere sempre più terreno.

Ormai sono tanti i brand che hanno avviato un potente processo di elettrificazione e non sono pochi quelli che hanno già dato una data al momento in cui venderanno solo modelli a zero emissioni. Alla lista si aggiunge oggi Fiat che ha fissato la “deadline” per il 2030.

Meno di 10 anni per la conversione totale

Lo ha confermato Olivier François, CEO dell’azienda, ai colleghi di Autocar:

“Tra il 2025 e il 2030 la nostra gamma di prodotti diventerà gradualmente solo elettrica. Sarà un cambiamento radicale per Fiat”.

E ha fatto anche notare che:

“La decisione di lanciare la nuova Fiat 500 solo come auto elettrica era stata presa, infatti, già prima del Covid-19. Già allora sapevamo che il mondo non poteva più accettare compromessi. Ci è stata ricordata l’urgenza di agire, di fare qualcosa per il pianeta Terra”.

Se c’è un brand a cui questo approccio è di “casa” è proprio Fiat, che da sempre punta sulle auto urbane, il cui habitat naturale è la città, l’area in cui si può fare più uso della meccanica a zero emissioni. Naturalmente, sebbene non abbia fornito dati specifici sui suoi piani e modelli futuri, Olivier François ha indicato che Fiat non si limiterà a fare urban car.

La seconda elettrica di Casa Fiat

Ad ogni modo, almeno per ora, François non ha voluto svelare quale sarà la seconda elettrica di Fiat dopo la 500. Le indiscrezioni per ora puntano su una possibile SUV di segmento B a zero emissioni, per ora nota come Progetto 364 e che probabilmente sarà prodotta in Polonia insieme alle Alfa Romeo e Jeep.