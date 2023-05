Ferrari 296 GT3 ha vinto la 24h del Nürburgring

Ferrari 296 GT3 trionfa alla 24 Ore del Nürburgring. La nuova vettura da competizione del Cavallino Rampante ha conquistato la sua prima vittoria in una delle gare più prestigiose e impegnative al mondo. Un successo frutto di tecnologia, affidabilità e strategia. La vettura ha fatto il suo esordio vincente alla 24 Ore del Nürburgring, una delle corse più famose e difficili al mondo.

Alla 24 Ore del Nürburgring trionfo per la Ferrari 296 GT3

Con la ferrari 296 GT3, il team composto da Pittard, Laser, Catsburg e Bamber ha preso il via tra 136 equipaggi. Ad inizio gara la loro vettura ha subito danni alla carrozzeria e al diffusore a causa di una gomma a terra, ma tutto è stato riparato senza perdite di tempo durante una sosta ai box per il rifornimento e il cambio gomme.

Il team ha guidato per la maggior parte della gara e ha fatto bene nelle fasi finali, con Pittard che si è opposto a Vanthoor sulla BMW M4 GT3 di ROWE Racing. La Ferrari ha tagliato il traguardo per prima sotto la bandiera a scacchi dopo 162 giri, che, tra l’altro, è la distanza più lunga percorsa nella storia della famosa corsa. Alla gioia del marchio italiano ha contribuito anche il team Rinaldi Racing, settimo assoluto e primo nella classe Pro-Am con la 296 GT3. La terza vettura di Racing One è arrivata quarta nella Pro-Am e quindicesima assoluta.

La Ferrari 296 GT3 ha così conquistato la sua prima vittoria in una gara di endurance, dopo aver debuttato alla 24 Ore di Daytona a gennaio. La vettura sarà protagonista anche delle altre corse del calendario internazionale, come il Campionato del Mondo Endurance (WEC), il GT World Challenge Europe e l’Intercontinental GT Challenge.