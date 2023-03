DS 4 e DS 7 ESPRITE DE VOYAGE, i dettagli e i prezzi del nuovo allestimento

Il nuovo allestimento nasce da un progetto che intende enfatizzare tutte le aree di espressione del Brand, dalla raffinatezza alla tecnologia, fino a richiamare le tematiche connesse al viaggio e alla sensazione di libertà ed esclusività che trasmettono i modelli DS.

Quanto costano le DS 4 e DS 7 ESPRIT DE VOYAGE?

DS ha fatto sapere che questo allestimento si basa sul Rivoli, ma è in grado di offrire al cliente, in base alla scelta del modello, un vantaggio che varia tra il 14% e il 23%. Entriamo nel merito dei listini. DS 4 ESPRIT DE VOYAGE è disponibile in Italia a partire da 43.000 euro della versione a benzina PureTech 130, ma sulla ibrida plug-in E-TENSE 225 costa 54.000 euro, mentre su quella con motore diesel BlueHDi 130 il prezzo è di 44.450 euro. Tre proposte di offerta listino anche per DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, che in Italia parte dai 49.750 euro della Diesel BlueHDi 130 con cambio automatico, invece la versione ibrida plug-in E-TENSE 225 ha un costo di 58.600 euro, mentre chi sceglie la E-TENSE 300 4×4 deve mettere a conto una spesa di 63.800 euro.

Come si riconoscono

Su entrambe i modelli la firma del Marchio è evidenziata negli esterni e sui dettagli interni quali il battitacco, mentre il badge di ESPRIT DE VOYAGE figura sul cruscotto e si ispira all’iconica goffratura guillochage degli orologiai parigini Clou de Paris. In questa raffigurazione, il DS DESIGN STUDIO di Parigi è situato in posizione centrale e da esso si dipana una raggiera sulla rappresentazione di una mappa dell’Europa, a sottolineare il cuore del Brand e il luogo in cui la collezione è stata immaginata. Esternamente spiccano anche le particolari calotte degli specchietti retrovisori, personalizzate attraverso un design inciso con una lavorazione a laser. I due modelli hanno una dotazione di serie che le accomuna e che comprende il Proximity Keyless Entry & Start, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera per la retromarcia.

La DS 4 ESPRIT DE VOYAGE

DS 4 ESPRIT DE VOYAGE è stata impreziosita con i cerchi CANNES da 19”, diamantati con laccatura opaca e di colore grigio antracite opaco, mentre la sfera tecnologica è stata curata con il DS Extended head up display, l’infotainment DS Iris system, il DS Smart touch, il DS DRIVE ASSIST 2.0 e i fari DS Matrix Led Vision. Lato comfort ci sono i sedili elettrici massaggianti e ventilati, il volante riscaldato, il portellone elettrico e i finestrini laterali insonorizzati.

La DS 7 ESPRIT DE VOYAGE

La DS 7 ESPRIT DE VOYAGE si distingue per una cura raffinata degli interni in pelle chiara e brillante. I sedili e i rivestimenti sono in pelle Nappa di colore Grigio Perla, specifico per questa collezione; in abitacolo ci sono poi sedili anteriori riscaldati, massaggianti e ventilati, mentre i sedili posteriori vantano uno schienale regolabile. La dotazione di serie è stata arricchita con il sistema infotainment DS Iris System, i proiettori DS Pixel Led Vision 3.0, la pedaliera in alluminio, l’illuminazione interna PolyAmbient, i vetri laterali con assorbimento del rumore, il portellone elettrico con accesso hands-free e i cerchi OYAMA da 19” con speciali inserti Glossy Black.