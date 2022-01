David Brown Speedback Silverstone Edition, consegnato il primo esemplare

La factory britannica David Brown, dopo la prima anticipazione avvenuta quattro anni fa, ha finalmente realizzato il primo esemplare dei dieci esemplari della Speedback Silverstone Edition. Questo primo esemplare – frutto di ben 8mila ore di lavoro – è stato acquistato da un facoltoso cliente asiatico che ha staccato un assegno da ben 750.000 euro, tasse escluse.

Basata sulla Jaguar XKR

La supercar si basa sulla Jaguar XKR (serie di progetto X100), infatti sfrutta il noto V8 5.0 litri sovralimentato con compressore volumetrico che dovrebbe erogare ben 510 CV. Questo primo esemplare sfoggia una livrea esterna Black Metallic, realizzata in otto settimane di lavoro. Tra le varie personalizzazioni troviamo le finiture esterne in alluminio spazzolato, realizzato dal pieno e cerchi in lega da 20 pollici Afterburner. Tra le varie “chicche” troviamo anche badge esterni specifici, realizzate su misura da un gioielliere di Birmingham, mentre l’abitacolo risulta impreziosito da rivestimenti in pelle in tinta Oyster per i sedili e di colore nero per i pannelli porta e la plancia, quest’ultima vanta inoltre inserti di legno scuro.

C’è anche il kit da pic nic

Il fortunato proprietario ha voluto inoltre aggiungere alcune estrose personalizzazioni, tra cui spiccanola seduta estraibile nel bagagliaio e il set da picnic coordinato, comprensivo di Coperta di lana e fiaschette per il whisky.