Cupra Tavascan: arriverà nel 2024

La Cupra Tavascan diventerà una nuova auto elettrica di produzione nel 2024. Il marchio spagnolo ha annunciato che il SUV coupé a zero emissioni entrerà a far parte della gamma Premium tra tre anni.

Il SUV elettrico, presentato per la prima volta come concept al Salone di Francoforte 2019, è stato infatti incluso nella roadmap svelata da SEAT in occasione della conferenza stampa annuale 2021, battezzata ‘Future Fast Forward‘. Lo stesso programma in cui rientra anche la futura piccola city car elettrica di Martorell.

La Cupra Tavascan sarà il secondo modello a zero emissioni del marchio dopo la Cupra Born che arriverà sul mercato durante questo 2021.

Il video della Cupra Tavascan

Piattaforma MEB

La futura SUV sportiva marchiata Cupra sarà basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen utilizzata, ad esempio, dalla Skoda Enyaq iV e dalla Volkswagen ID.4, e sarà progettata e sviluppata proprio a Martorell (Barcellona), anche se ancora non è stato specificato dove verrà poi prodotta. L’anno scorso erano emerse voci secondo cui potrebbe essere prodotta in Cina, a seguito dell’accordo tra il Gruppo Volkswagen e JAC Motors, il suo partner asiatico e per cui sono stati investiti 2 mld di euro nel 2020 per aumentare la partecipazione al 50%.

Powertrain, prestazioni e autonomia

Per quanto riguarda la concept Cupra Tavascan, la Casa spagnola ha optato per un modello che prende il nome da una piccola città situata nei Pirenei di Lleida e che sfoggia un design futuristico e aggressivo, incentrato sulla massimizzazione dell’aerodinamica. Ancora incerta la configurazione meccanica finale, con il powertrain da 225 kW (306 CV), dotato di due motori elettrici uno per ogni asse, ancora d confermare. Il prototipo dichiarava uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 6,5 secondi e fino a 450 chilometri di autonomia grazie a una batteria da 77 kWh, come quella della Volkswagen ID.4 o ID .3 Pro S e Tour.