Cupra Formentor VZ5: in Italia con prezzi da 62.350 euro

Fiore all’occhiello del marchio Cupra, la Formentor VZ5, la versione più sportiva del SUV compatto spagnolo, arriva sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 62.350 euro chiavi in mano.

Motore

A spingere questa autentica sportiva ci pensa il famigerato 5 cilindri 2.5 TSI con una potenza di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia. La trazione integrale 4Drive permette di inviare la coppia motrice alle ruote posteriori solo quando le esigenze dinamiche del veicolo lo richiedono. Al suo debutto su un modello Cupra, la Formentor VZ5 vanta inoltre la tecnologia di ripartizione dinamica della coppia Torque Splitter che, grazie al differenziale posteriore dedicato, consente la distribuzione della trazione su ciascun lato dell’asse posteriore.

Non manca l’esaltante funzione Drift (inclusa all’interno del Drive Profile) che permette al guidatore di usufruire di una esperienza di sovrasterzo controllato. La trasmissione è affidata al cambio automatico DSG a 7 marce DQ500, progettato per i sistemi a trazione integrale 4Drive con potenze e coppie elevate

Dotazione di serie

La nuova Formentor VZ5 offre una dotazione di serie ricca, con cerchi in lega da 20 pollici Machined VZ5 Sport Black Matt/Copper, impianto frenante Akebono con pinze anteriori a 6 pistoni e disco anteriore da 375 mm, quattro terminali di scarico visibili con finiture rame, colore carrozzeria metallizzato Nero Midnight, estrattore posteriore con finiture in fibra di carbonio, specchietti esterni, passaruota e griglia anteriore in tonalità Sport Black, spoiler laterali paraurti anteriore in fibra di carbonio e badge identificativo VZ5. Comfort di bordo e tecnologia sono garantiti da BeatsAudio® System, Top View camera, portellone elettrico con sistema “handsfree”, Winter Pack e antifurto volumetrico.

Optional

A completare la dotazione di serie ci sono ulteriori optional speciali tra cui i colori opachi per la carrozzeria (€ 1.265,00), i sedili sportivi avvolgenti rivestiti in pelle nera o Petrol Blue con regolazione elettrica del sedile conducente (€ 1.425,00) o sedili sportivi avvolgenti CUP bucket rivestiti in pelle SABELT nera o Petrol Blue, sempre con regolazione elettrica del sedile conducente (€ 2.630,00) e, infine, airbag laterale posteriore e alle ginocchia per i sedili anteriori.