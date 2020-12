Crash test dicembre 2020: ecco le nuove valutazioni EuroNcap

Prima della pausa natalizia, ed in attesa di assistere all’esordio delle novità 2021, i tecnici del New Car Assessment Programme (Ncap), ovvero l’ente europeo di certificazione sulla sicurezza degli autoveicoli, hanno effettuato la quarta (e ultima, per il 2020 ormai agli sgoccioli) tornata di crash test su alcuni dei modelli di più recente debutto sul mercato.

Sono state sette, nello specifico, le vetture sulle quali Ncap ha provveduto allo studio della protezione attiva e passiva per occupanti, pedoni e ciclisti e relativamente alle dotazioni di bordo; una delle quali, Honda e, rappresentava la nuova generazione di auto elettriche in commercio.

Questa l’identità delle vetture transitate sotto alle “Forche Caudine” dei crash test EuroNcap:

Audi A3 Sportback

Honda e

Hyundai i10

Isuzu D-Max

Kia Sorento

Land Rover Defender

Seat Leon.

Cinque modelli hanno riportato la massima valutazione, cioè le famose “5 Stelle Ncap”; Honda e ha ottenuto un punteggio finale di 4 Stelle Ncap; “fanalino di coda” (più per le funzionalità di frenata autonoma d’emergenza che altro, come vedremo), la nuova generazione di Hyundai i10 ha riportato 3 Stelle Ncap. Ma andiamo con ordine.

Crash test sempre più rigorosi

Nel complesso, come dettagliamo più diffusamente qui sotto, la valutazione è da ritenersi elevata per tutti i modelli oggetto delle simulazioni di urto EuroNcap di dicembre, in special modo se si tiene conto del fatto che i parametri presi in considerazione dai tecnici di Lovanio per la determinazione dei punteggi finali sono stati, nel 2020 che va a concludersi, oggetto di un corposo aggiornamento, che li ha resi più severi. Dall’implementazione della barriera che viene utilizzata nei test di urto frontale, ad un upgrade al manichino che riproduce le dimensioni fisiche di un occupante di sesso maschile; un più rigoroso test di impatto laterale, e l’adozione di nuove situazioni di marcia per valutare l’efficacia dei sistemi di frenata autonoma d’emergenza; nonché una prima valutazione dei dispositivi di monitoraggio del grado di stanchezza del conducente.

Come sono andati i crash test di dicembre