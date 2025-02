“Quando la musica incontra l’innovazione, nascono viaggi indimenticabili”. Questo antico detto prende vita grazie alla partnership tra CUPRA e il Festival di Sanremo 2024. Il brand automobilistico spagnolo ha scelto di sostenere la giovane promessa Clara, accompagnandola verso il prestigioso palco della musica italiana.

Clara si fa accompagnare a Sanremo dalla CUPRA Terramar

La cantante, vincitrice di una importante competizione musicale nel 2023, ha intrapreso un affascinante viaggio da Barcellona a Sanremo a bordo del nuovo SUV Terramar. Questo modello rappresenta l’impegno di CUPRA verso una mobilità basata sulla sostenibilità e sull’innovazione. Non si è trattato di un semplice trasferimento: il brand ha allestito un esclusivo pop-up chiamato “La Farmacia dell’Amore”, ispirato al brano Febbre, che Clara ha interpretato sul palco dell’Ariston.

Attraverso iniziative come questa, CUPRA dimostra il suo impegno nel supportare i giovani talenti, fondendo tecnologia e creatività. Il Terramar, protagonista del viaggio, incarna questa filosofia grazie alle sue motorizzazioni Hybrid, che includono un sistema mild-hybrid da 48V, oltre alle versioni TSI ed e-HYBRID, capaci di erogare 150 CV con un’efficienza ottimale.

Da Barcellona a Sanremo

Il tragitto tra le due coste del Mediterraneo è stato molto più di un semplice viaggio: ha creato un ponte simbolico tra la cultura spagnola e quella italiana, unite dalla passione per la musica e l’innovazione. Per Clara, è stata un’esperienza che ha arricchito la sua crescita artistica e personale, mentre per CUPRA ha rappresentato un ulteriore passo verso il consolidamento della sua identità nel segmento dei SUV premium.

Questa iniziativa ha dimostrato come il settore automobilistico possa integrarsi perfettamente con il mondo dell’intrattenimento, generando sinergie che superano il tradizionale concetto di sponsorizzazione per trasformarsi in esperienze culturali condivise.