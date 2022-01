Chevrolet Corvette C5 Pace Car: la replica della Indy 500

Partecipare alla Indy 500 è un ottimo modo per le case automobilistiche per ottenere visibilità sulle loro auto. La Chevy schierò per la prima volta una Corvette Pace Car nel 1978 e da allora ha calcato l’asfalto di Indianapolis in molte occasioni, l’ultima nel 2021.

Molte di quelle Corvette presentavano colori e grafica audaci, con l’obiettivo di massimizzare l’esposizione in TV e per attirare i fan nelle concessionarie e acquistare una delle repliche autorizzate.

Nel corso degli anni ci sono state alcune auto da corsa dall’aspetto ragionevolmente elegante, come la versione nera e argento del ’78. 20 anni dopo, però, facendo un salto nel futuro, la cosa iniziò a sfuggire di mano e le livree delle auto da corsa che partecipavano alla Indy 500 iniziarono ad assomigliare più che altro ai modellini giocattolo di bambini sotto ai cinque anni… e il motto dei team di progettazione era “farsi notare”.

La Corvette C5 Pace Car del 1998

Un esempio fu questa replica della Corvette C5 Pace Car del 1998 che montava niente meno che un impianto stereo Bose standard, sedili elettrici e clima a doppia zona. Meccanicamente, le 1158 repliche non erano diverse dalle altre C5, il che significa che montavano l’affidabile e versatile V8 LS1 da 5,7 litri di GM, che inviava i sui 350 CV alle ruote posteriori.

La maggior parte degli acquirenti optò per il cambio automatico a quattro marce, ma 545 di loro scelsero il manuale a sei marce montato sull’auto della gallery. In vendita a 44.999 dollari, questo esemplare ha percorso solo 3.183 miglia, probabilmente perché i proprietari erano semplicemente troppo imbarazzati per mostrarla in pubblico.