Nel cuore del lussuoso Principato di Monaco, una nuova iniziativa esclusiva permette ai giovani neopatentati di apprendere l’arte della guida direttamente su una Porsche 911. La rinomata scuola guida Monaco Bonne Conduite ha lanciato un programma premium, progettato per preparare i nuovi conducenti a gestire le supercar che molti di loro inizieranno a guidare subito dopo aver ottenuto la patente.

Una supercar per imparare subito

“Molti studenti, dopo aver superato l’esame di guida, venivano da me nei giorni successivi con veicoli di grossa cilindrata“, spiega Paul Croesi, gestore della scuola, evidenziando un fenomeno comune nel Principato. Qui, non è raro vedere diciassettenni al volante di auto sportive con centinaia di cavalli.

Il programma, inaugurato il 31 marzo 2025, risponde a una necessità concreta in un contesto dove il lusso è la norma. La celebre Porsche 911 è stata modificata appositamente per le lezioni, includendo specchietti retrovisori aggiuntivi e una doppia pedaliera regolamentare per l’istruttore. Il costo delle lezioni di guida si attesta sui 159 euro all’ora, una cifra quasi tripla rispetto ai 55 euro di una lezione tradizionale. Tuttavia, per la clientela di Monaco, abituata a standard di vita elevatissimi, questo prezzo non rappresenta un ostacolo.

Un programma efficace

Louise, una diciassettenne che ha già completato quattro ore di guida sulla 911, testimonia l’efficacia del programma: “Guidare una Porsche è molto diverso dal guidare un’auto normale. È un’esperienza estremamente piacevole“. In un luogo dove Ferrari, Lamborghini e Bugatti dominano le strade, questa iniziativa non è solo un’operazione commerciale, ma anche un importante contributo alla sicurezza stradale.

Formare i giovani alla gestione di veicoli ad alte prestazioni prima che si trovino da soli al volante potrebbe prevenire incidenti e promuovere una guida più responsabile. Con questa proposta, Monaco Bonne Conduite consolida ulteriormente l’immagine del Principato come capitale mondiale del lusso automobilistico, dove anche imparare a guidare diventa un’esperienza esclusiva e di prestigio.