Car of the Year 2022: ne rimarrà solo una

L’organizzazione del Car Of The Year 2022, premio che contraddistingue l’auto dell’anno in Europa, si prepara a incoronare la miglior auto di quest’anno. A marzo sarà dato il verdetto finale (dopo un’ultima finale a 3) e per ora in gioco ci sono sette finaliste che si contenderanno la vittoria.

Nello specifico sarà il prossimo 28 febbraio 2022 quando si saprà quale vettura succederà alla Toyota Yaris, vincitrice lo scorso anno nella categoria principale. Dei 65 modelli che sono entrati nel primo elenco pubblicato, solo sette ancora sopravvivono. Tra queste predomina l’auto elettrica e molto probabilmente la Car Of The Year 2022 scelta dalla giuria, composta da 61 membri in rappresentanza di 23 paesi diversi, sarà alimentata da batterie…

Le sette finaliste di Car Of The Year 2022:

Cupra born

La Cupra Born è l’auto elettrica di segmento C della marca spagnola CUPRA, primo modello 100% elettrico del brand di Martorell.

Ford Mustang Mach-E

La Ford Mustang Mach-E è l’elettrica di tipo crossover prodotta dalla Casa dell’Ovale Blu a partire dal 2020 e svelata aper la prima volta al pubblico il 17 novembre 2019.

Hyundai Ioniq 5

La Ioniq 5 è l’elettrica prodotta dalla Casa coreana Hyundai a partire dal 2021. È stato il primo modello ad essere commercializzato con il sottomarchio Ioniq, mantenendo comunque ancora il logo Hyundai.

Kia EV6

Costruita sulla piattaforma E-GMP, la stessa della Ioniq 5, la EV6 è la prima vettura nata completamente elettrica sotto il marchio Kia. Anche lei ha iniziato la produzione lo scorso anno.

Peugeot 308

La Peugeot 308 è la compatta di segmento C prodotta in tre generazioni a partire dal 2007 dalla Casa francese del leone. L’attuale versione è stata lanciata sul mercato lo scorso anno.

Renault Megane E-Tech elettrica

La Renault Megane E-Tech è un crossover SUV compatto a 5 porte con 5 posti disponibile solo con motore elettrico alimentato a batteria ed è il primo modello Renault basato sulla piattaforma dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici chiamata CMF-EV

Skoda Enyaq iV

Lo Škoda Enyaq iV è un crossover SUV di medio-grandi dimensioni completamente elettrico prodotto da Škoda Auto. Svelata per la prima volta nel 2020 a Praga è entrato ain produzione e in commercio lo scorso anno.

L’ultima delle termiche…

Tra le 7 finaliste di Car of The Year 2022 la Peugeot 308 è l’unica in commercio con opzioni termiche. In ogni caso si tratta di una lista di candidate da cui uscirà una vincitrice molto diversa rispetto a quella dello scorso anno. Solo la Cupra Born, anch’essa a zero emissioni, si avvicina alla Yaris in termini di dimensioni. Inoltre l’elettrica di Martorell condivide la piattaforma con la Skoda Enyaq iV, come le coreane Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6 che anch’esse si basano sulla stessa architettura.

L’ipotetica vittoria di un modello completamente elettrico non sarà la prima nella storia di questo premio. Nel 2019 la vincitrice era stata infatti già un’auto a zero emissioni, la Jaguar i-Pace.