Camper a energia solare: autonomia fino a 700 km al giorno

Ora che la mobilità elettrica non è più un tabù, i veicoli “ad elettroni” iniziano a diffondersi non solo tra gli automobilisti. Questo tipo di tecnologia sta infatti pian piano facendosi largo anche nel segmento dei camper e dei van, come sottolineato dal nuovo veicolo dedicato al turismo all’aria aperta battezzato “Stella Vita” che non solo è elettrico, ma utilizza niente di meno che dei pannelli fotovoltaici per autoalimentarsi.

Pannelli solari mobili

Questo originale, quanto estroso veicolo è stato sviluppato dal Solar TEAM, protagonista di varie competizione “green”, come l’ormai celebre World Solar Challenge. Il camper ad energia solare “Stella Vita” fa dell’efficienza il suo cavallo di battaglia. Tutto di questo veicolo, a partire dalla sua forma a goccia e particolarmente aerodinamica, è stato realizzato per ottimizzare i consumi di energia. Come se non bastasse sono stati installati dei pannelli solari mobili che si allargano dal centro del tetto con l’obiettivo di aumentare la superficie delle celle fotovoltaiche fino a quota 17,5 metri quadrati.

Una casa su ruote autosufficiente

E’ stata definita dallo stesso costruttore una “una casa su ruote autosufficiente”, questo perché i pannelli solari presenti sul tetto permettono di accumulare l’energia sufficiente per muovere il veicolo, senza bisogno di ricorrere a ricariche elettriche tramite l’uso di colonnine. Ovviamente l’energia accumulata può essere utilizzata anche per altre cose, come cucinare, scaldare l’acqua, ascoltare musica o guardare la TV e tante altre cose.

700 km di autonomia

Con le batterie cariche e il continuo uso dei pannelli, il costruttore promette per Stella Vita un’autonomia di circa 700 km, a patto che ci sia una bella giornata soleggiata. All’interno del veicolo troviamo invece un comodo letto matrimoniale e una zona giorno, integrata con l’abitacolo nella zona anteriore.