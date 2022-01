Cadillac Escalade-V: il maxi SUV diventa sportivo

Dopo decenni trascorsi in disparte, Cadillac sta finalmente rilanciandosi nel ‘club’ dei SUV ad alte prestazioni con l’Escalade-V 2023.

I dettagli completi saranno rilasciati questa primavera, ma il marchio di lusso nordamericano ha affermato che “la designazione della Serie V è riservata ai veicoli che racchiudono il massimo delle prestazioni Cadillac, un design audace e distinto e una tecnologia innovativa“.

Look più aggressivo

Il modello seguirà le orme delle Escalade Sport e Sport Platinum, adottando una griglia a rete e rifiniture scure. Ma l’Escalade-V va ancora oltre visto che sfoggia anche un paraurti anteriore più sportivo con una prese d’aria prominente triangolari che ricordano quelle delle sportive CT4-V e CT5-V Blackwings.

Il badge V-Series è ben visibile sulle portiere e sulle ruote, che montano un sistema frenante ad alte prestazioni con pinze rosse. Il modello è stato inoltre dotato di un sistema di scarico sportivo con quattro terminali e un paraurti posteriore modificato con un diffusore discreto.

Abitacolo

Le novità dell’abitacolo rimangono avvolte in un velo di mistero visto che Cadillac ha rilasciato solo un’immagine che mostra un volante in pelle con badge V-Series. Tuttavia possiamo aspettarci di vedere alcuni tocchi speciali, come il familiare display OLED curvo da 7,2 pollici, il quadro strumenti digitale da 14,2 pollici e il sistema di infotainment da 16,9 pollici.

Motore

Per ora Cadillac sta mantenendo segreti anche i dati tecnici della Escalade-V, ma il modello dovrebbe utilizzare lo stesso V8 sovralimentato da 6,2 litri della CT5-V Blackwing, che sulla berlina produce 677 CV e 893 Nm di coppia.