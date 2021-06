Bugatti Veyron Super Sport, in vendita l’ultimo esemplare dell’hypercar da 431 km/h

Prodotta dal 2005 al 2015, la Bugatti Veyron è un’auto decisamente fuori dal comune che ha segnato un’epoca dell’automobilismo. Nata sotto il controllo del Gruppo Volkswagen dopo una prima fase di gestazione a dir poco complicata, la Veyron ha rappresentato il ritorno in auge della Casa francese dopo la mitica EB110.

Solo 48 unità

Anche se sono passati più di 15 anni dalla sua nascita, la Veyron rappresenta ancora adesso una delle massime espressioni dell’automobilismo sportivo e più estremo. In totale sono stati realizzati appena 450 esemplari di questa straordinaria vettura, di cui solo 48 declinati nella variante più estrema battezzata Veyron Super Sport. Proprio l’esemplare numero 48, ovvero l’ultima Veyron Super Sport prodotta, è stata recentemente messa in vendita dal noto dealer inglese Tom Hartley Jnr.

La Regina dei record

La Veyron Super Sport può vantare di aver conquistato in passato il record di velocità massima, uno dei principali obiettivi del team che ha lavorato al suo sviluppo. La vettura, oltre a poter contare su un W16 quadri-turbo, sfoggia una un’aerodinamica attiva decisamente sofisticata, abbinata ad un telaio monoscocca realizzato in fibra di carbonio. Come accennato in precedenza, la vettura è spinta da un enorme motore W16 8.0 litri in grado di sviluppare la paurosa potenza di 1217 CV e una coppia massima di 1500 Nm, ovvero 200 CV e 250 Nm in più rispetto alla Veyron “standard”.

Grazie a questo corredo tecnico, la Veyron è riuscita a raggiungere una velocità massima di ben 431 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in soli 2,5 secondi e quello da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi. Impressionante anche la tenuta laterale pari a 1,4 g che permette a questo bolide di garantire una tenuta di strada di altissimo livello.

Esemplare pari al nuovo

L’ultima Bugatti Veyron Super Sport è stata prodotta nel 2014, ma risulta praticamente nuova, infatti vanta all’attivo una percorrenza di soli 2.000 km. L’esemplare verrà venduto con pneumatici nuovi e inoltre vanta l’estensione di garanzia Bugatti fino al gennaio 2022, richiesta dal precedente proprietario. Il prezzo della vettura è assolutamente riservato, ma le stime parlano di cifre abbondantemente superiori ai due milioni di euro.