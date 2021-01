Bugatti Divo: quasi 1 milione di euro per la vernice speciale

Per un’auto speciale, una vernice speciale. 1 milione di dollari è il prezzo di questo optional cromatico per la hypercar francese, la Bugatti Divo, che già di per sé costa 3 milioni di dollari.

La speciale tinta creata apposta per questa personalizzazione è un tono bicolore rosso perla e carbonio blu. Per essere consegnata al suo facoltoso cliente statunitense, questa Bugatti Divo speciale è stata inviata da Parigi a Sun Valley (Los Angeles) all’interno di una cassa in legno dal peso complessivo di 1.957 kg. E il video pubblicato su YouTube nostra la consegna e l’apertura della scatola.

Segni di riconoscimento

La Bugatti Divo da 4 milioni di dollari sfoggia la bandiera francese dietro al passaruota anteriore, e tutta la decalcomania della vernice bicolore. In più, c’è un’altra “fessura” sull’altro lato da cui si vede il cerchio in lega, verniciato in tinta carrozzeria. Anche l’abitacolo riprende i colori degli esterni, prevalentemente scuri e con dettagli in pelle rossa sul volante e sulla sezione creata apposta per far a poggiare il ginocchio del guidatore durante la guida. Non mancano inoltre diversi inserti in Alcantara.

Le caratteristiche della Bugatti Divo

A spingerla naturalmente c’è il mastodontico W16 da 8.0 Litri e 1.500 CV che le permette di raggiungere la velocità massima limitata a 380 km/h e le è valso il giro più veloce sul circuito di Nardò rispetto alla Chiron che, invece, è più ‘lenta’ di otto secondi. Altri elementi distintivi della Bugatti Divo sono i fari anteriori specifici, le prese d’aria supplementari e il diffusore posteriore differente con quattro terminali di scarico, ma soprattutto la presa d’aria Naca sul tetto e lo spoiler posteriore regolabile da 1,83 metri di larghezza.