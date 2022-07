Dopo l’apparizione, solo poche settimane fa, di un paio di prototipi della nuova BMW X3 (G45) 2024 in uno dei parcheggi interni dei bavaresi, il reparto preposto allo sviluppo di questo importante modello del marchio tedesco ha già iniziato le prove su strada. In questo caso a Monaco non sono ammessi ritardi e gli ingegneri sono già a lavoro con una flotta di unità che, molto presto, toccherà diverse regioni del mondo.

L’evoluzione del Design della nuova BMW X3 2024 (G45)

Nonostante il formato sia lo stesso, questa nuova generazione del SUV di BMW lanciata sul mercato nel 2003 subisce una trasformazione significativa. Le proporzioni saranno molto simili, almeno in termini di lunghezza, che crescerà ma solo leggermente, contribuendo con qualche millimetro in più allo spazio delle gambe posteriori.

Nuovo lunotto e maniglie a scomparsa

La linea del tetto della nuova BMW X3 2024 sarà più bassa e familiare, con il design del lunotto modificato e soprattutto il vetro fisso noto come “Hofmeister” per la sua inclinazione, più pronunciato rispetto a quello del modello attuale e una superficie più stretta, visto che il bordo inferiore non sarà tanto rialzato. Al posteriore della nuova BMW X3 troveremo anche uno spoiler aerodinamico sopra il portellone, esclusivo però, probabilmente, per le versioni con pacchetto “M Sport”.

L’anteriore sarà invece caratterizzato da gruppi ottici più slanciati. Un dettaglio speciale per questa nuova X3 sarà poi rappresentato dalle maniglie delle porte integrate nei pannelli, rendendo il design più pulito all’occhio ma anche, e soprattutto, rispetto alla resistenza aerodinamica.

Gli interni della nuova BMW X3 2024 (G45)

Ancora nota internamente come progetto “G45″, la nuova BMW X3 2024 avrà interni caratterizzati dal grande schermo curvo del sistema di infotainment esteso a tutta la gamma. L’abitacolo sarà inoltre più moderno e sofisticato. La nuova X3 debutterà all’inizio della Primavera e sarà in vendita nell’autunno 2024 con una gamma selezionata di motori benzina e diesel a quattro cilindri e sei cilindri in linea, con corrispondenti versioni sportive “M Performance”, la M50i e una X3 M, tutte con trazione integrale xDrive e cambio automatico a 8 rapporti.