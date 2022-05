Mentre aspettiamo pazientemente che BMW sveli la rinnovata gamma della Serie 3, una serie di foto sono apparse online attraverso il ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology. Le foto ritraggono sia il nuovo look della BMW Serie 3 restyling 2023 con passo normale che della versione con specifiche cinesi, rivelando un design aggiornato che molto probabilmente sarà trasferito al modello internazionale venduto su tutti i mercati, inclusi Nord America, Australia ed Europa.

BMW Serie 3 restyling: le novità estetiche

A partire dall’anteriore, conoscevamo già i fari full-LED ridisegnati della BMW i3 eDrive35L recentemente svelata. Tuttavia il paraurti della Serie 3 con motore termico è diverso da quello dell’EV, caratterizzato da una presa d’aria centrale più grande e prese laterali a forma di L più sottili con finiture nere. Anche la griglia è diversa con prese verticali o elementi orizzontali evidenziati in cromo.

Il profilo della nuova BMW Serie 3 restyling rimane sostanzialmente invariato, ad eccezione delle ruote dal nuovo design e delle nuove opzioni di colore per la carrozzeria. Spostandosi al retro, il paraurti posteriore ridisegnato sfoggia un diffusore significativamente più grande, riflettori verticali circondati da finiture verniciate in nero e doppi terminali di scarico con uscite trapezoidali cromate.

Look simile alla i3 EV

Alcune delle Serie 3 sono dotate di sensori montati all’anteriore e una telecamera sulla griglia per il pacchetto ADAS, che presumibilmente non è di serie, almeno in Cina. Da notare che tutti i modelli raffigurati sono dotati del pacchetto M Sport, con il badge M sui parafanghi anteriori. Ciò significa che dovremmo vedere un design del paraurti leggermente diverso sui livelli di allestimento standard. Ci aspettiamo anche una Serie 3 dall’aspetto ancora più sportivo, dotata di parti M Performance opzionali.

Le dimensioni della nuova BMW Serie 3 restyling

La BMW Serie 3 restyling 2023 misura 4.728 mm in lunghezza, con un passo di 2.851 mm, mentre la versione cinese a passo lungo BMW Serie 3 Li misura 4.838 mm con un passo esteso di 2.961 mm. Insomma, numeri molto simili ma non identiche all’i3 eDrive35L.

Anche se non abbiamo avuto ancora accesso alle immagini degli interni, la nuova gamma della Serie 3 erediterà molto probabilmente il nuovo display curvo dell’i3 eDrive35L, che incorpora il quadro strumenti digitale e il touchscreen di infotainment che funzionerà sull’ultimo Sistema operativo 8.

BMW Serie 3: le foto del restyling Guarda le altre 19 fotografie →

Le motorizzazioni

Secondo la scheda tecnica, la BMW Serie 3 Restyling sarà disponibile in Cina con tre propulsori a benzina. La 320i produce 156 CV, la 325i 183 CV e la 330i 245 CV. In Europa e Nord America la gamma di propulsori includerà sicuramente opzioni elettrificate tra cui ibridi leggeri e ibridi plug-in, insieme alle varianti diesel che probabilmente vivranno ancora per qualche anno.

Il debutto della Serie 3 aggiornata avverrà nei prossimi mesi, con un lancio sul mercato alla fine del 2022. Oltre alla berlina, anche la carrozzeria Touring riceverà aggiornamenti simili per i mercati in cui è disponibile (ovvero al di fuori di Nord America).