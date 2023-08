BMW: la griglia delle future auto cambia di nuovo [TEASER]

BMW ha diffuso un teaser della sua nuova concept car, chiamata Vision Neue Klasse, che sarà presentata il 2 settembre. La concept car rappresenta la visione della casa tedesca per il futuro della mobilità elettrica e sostenibile, ispirandosi alla storica serie Neue Klasse degli anni ’60, che ha rivoluzionato il design e la tecnologia delle auto della casa bavarese.

Il teaser non mostra tutto il modello ma solo la griglia digitale e l’emblema del cofano in rilievo, entrambi i quali sembrano essere stati presi direttamente dall’i Vision Dee che abbiamo visto all’inizio di quest’anno. Da quanto si evince da questa immagine sembra che in futuro la griglia della casa tedesca che tanto ha fatto discutere potrebbe cambiare ancora.

BMW mostra un nuovo teaser della sua concept car Vision Neue Klasse che debutterà il 2 settembre

Una delle cose che per adesso sappiamo di questa concept car di BMW è che la prossima Neue Klasse sarà dotata di un display head-up che si estenderà per l’intera larghezza del cruscotto, chiamato “Panoramic Vision”. La concept car progettata da BMW per anticipare questa nuova famiglia di modelli elettrici assumerà la forma di una berlina familiare compatta.

La versione di produzione di questa vettura che sarà svealta tra pochi giorni dovrebbe arrivare entro il 2025. Infine segnaliamo anche che almeno altri cinque modelli dovrebbero utilizzare questa nuova piattaforma ed essere commercializzati entro la fine del 2027. Vedremo dunque il prossimo 2 settembre che novità emergeranno a proposito di questa novità e di quello che sarà il futuro della casa automobilistica tedesca.