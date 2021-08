Blocco del traffico insolito: scimmie in lotta all’incrocio [Video]

I blocchi del traffico, dalle nostre parti, sono spesso determinati da lavori stradali o incidenti fra veicoli. In Thailandia possono prendere forma per ragioni completamente diverse. Il video odierno lo documenta. Scorrendo i fotogrammi si nota come un incrocio della città di Lopburi sia stato intasato da un incredibile assembramento di scimmie, in lotta fra loro. I mammiferi, divisi su due fronti, hanno paralizzato un’arteria di comunicazione urbana, incuranti dei bisogni degli umani.

A scatenare l’acceso confronto fra le scimmie, molto probabilmente, è stata la fame. Le minori presenze turistiche causate dal Covid 19 e le maggiori difficoltà economiche dei residenti hanno ridotto le donazioni di cibo agli animali. Questo, forse, porta a lotte per guadagnare i pochi alimenti a disposizione e i territori urbani più generosi. Ne derivano situazioni pericolose per i passanti e per gli stessi animali. A voi il filmato.