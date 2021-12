Audi TT RS Heritage Edition: serie limitata per l’addio agli USA

La variante ad alte prestazioni dell’Audi TT, la RS, non sarà più offerta agli Stati Uniti dopo la versione 2022. E come tributo alla scomparsa del modello negli Stati Uniti la Casa dei Quattro Anelli propone ora una “Heritage Edition” limitata. La TT RS sarà ancora disponibile nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, mentre in America i clienti potranno continuare ad acquistare i modelli meno potenti TT e TTS.

Colorazioni speciali, solo 50 unità disponibili

L’Heritage Edition è proposta in cinque colori, con appena dieci unità disponibili in ogni tonalità, per un totale di 50 vetture.I colori sono ispirati all’originale Ur-Quattro e compare anche una sottile scritta “Quattro” incisa sul vetro posteriore, accompagnata dall’ordine di accensione del motore a cinque cilindri.

Interni

Oltre alle colorazioni speciali, le auto sono dotate di un “portafoglio esclusivo” di selezioni di tappezzeria, comprese combinazioni di colori che non sono state precedentemente offerte negli Stati Uniti. Altri aggiornamenti interni includono l’Alcantara sul volante e sul cambio e i tappetini con logo RS.

Ulteriori chicche offerte sulla Heritage Edition includono le esclusive ruote Audi Sport da 20 pollici con design a 5 bracci. Mentre l’ala posteriore piuttosto accattivante che in genere si trova sulla RS è sostituita da uno spoiler elettrico. Altri elementi esterni includono luci posteriori OLED e uno scarico sportivo con terminali neri.

Meccanica originale

Sotto il cofano l’unica differenza è un limitatore di velocità massima rialzato, da 250 km/h a 280 km/h. Il motore a cinque cilindri da 2,5 litri produce 394 cavalli ed è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione (7 rapporti) e alla trazione integrale.

L’Audi TT RS Heritage Edition costa 81.495 dollari, 8.295 dollari in più rispetto alla normale TT RS, che parte da 73.200 dollari. Entrambi i prezzi escludono la tassa di destinazione di $ 1.045. Le vendite dell’edizione speciale e della TT RS inizieranno all’inizio del 2022.