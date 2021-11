Audi RS7 con scarichi Akrapovic fino a 310 km/h sull’Autobahn [Video]

Il video odierno ci fa sentire la voce rauca e possente di un’Audi RS7 con scarico Akrapovic. La berlina sportiva della casa dei “quattro anelli”, adatta per chi va di corsa, eroga in versione di serie una potenza massima di 600 cavalli. Questa energia giunge da un motore V8 biturbo mild-hybrid da 4.0 litri di cilindrata. Le prestazioni sono di altissimo livello, come documenta il tempo di soli 3.5 secondi richiesto nel passaggio da 0 a 100 km/h.

Il vigore espressivo guadagna ulteriore tono con lo scarico Akrapovic, pensato per gli utenti dall’indole più racing. Purtroppo certi rombi saranno consegnati alla memoria con l’arrivo delle auto elettriche, per questo è meglio gustarseli fino in fondo. Dopo sarà tutto più freddo e anonimo, in termini di coinvolgimento emotivo. I ragazzi di AutoTop NL hanno ripreso, dall’esterno e dall’interno, l’azione dell’Audi RS7 su un’autostrada tedesca (dove non sono presenti limiti di velocità) con l’impianto di scarico del produttore sloveno, per regalarla al piacere degli appassionati.

Stupisce come i tecnici siano riusciti ad ottenere un rombo così rauco da un propulsore a doppia sovralimentazione, ma non è la prima volta che accade una cosa del genere. Il sound è brutale. Manca, però, quella finezza compositiva che appartiene ai motori più musicali. Le emozioni sono comunque da corsa. Scorrendo i fotogrammi, si vede anche la facilità con cui la vettura tedesca si spinge verso le velocità più alte, accompagnata da note sempre possenti. A voi le immagini.