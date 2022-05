Arrivano novità per due delle sportive della famiglia ‘R’ del marchio di Ingolstadt. L’azienda tedesca ha appena presentato i pacchetti per le Audi RS4 e RS5 Competition, pensati per migliorare questi modelli in tutti gli ambiti.

Audi RS4 e RS5 Competition Pack: i dettagli estetici

Il secondo di questi pack è il più completo, quindi sarà quello che porterà con sé le novità più interessanti. Queste partono già dall’esterno, con un’ampia varietà di elementi in fibra di carbonio che danno un nuovo tocco all’estetica delle Audi RS4 Avant Competition e Audi RS5 Competition.

Con questa scelta le berline sportive dei Quattro Anelli ricevono calotte degli specchietti, minigonne laterali, diffusore posteriore e cornici delle prese d’aria in questo materiale leggero. Nuovi dettagli si aggiungono anche sotto la carrozzeria.

Modifiche al telaio e scarico sportivo

Ad esempio il pacchetto Audi Competition Plus porta con sé un nuovo sistema di scarico sportivo, oltre a una sospensione denominata RS Sport Suspension Pro che permette di regolare manualmente gli ammortizzatori a ghiera e ridurre l’altezza da terra, fino a 20 mm. Importante anche l’introduzione di un nuovo differenziale con Setting specifico per questo pacchetto opzionale. Il kit, inoltre, include le molle e le barre anti-rollio più rigide; uno sterzo che beneficia di un rapporto più diretto (13,1:1).

Audi RS4 e RS5 Competition Pack: performance migliorate

E per esaltare ulteriormente le prestazioni delle Audi RS4 Avant Competition e RS5 Competition, questa speciale configurazione vanta anche una riduzione del peso di circa 8 kg, eliminando l’insonorizzazione tra vano motore e abitacolo. E questo permette anche di sentire meglio il suono del V6 biturbo da 2,9 litri durante la guida.

Con questo pacchetto, inoltre, i due modelli RS vanno un po’ oltre nelle loro performance, anche se la loro meccanica rimane intatta. Ciò significa che continuano ad avere 450 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima, ma miglioramenti come la riduzione del peso e una ricalibrazione del cambio hanno migliorato le prestazioni.

Ora la RS4 Avant è in grado di raggiungere i 100 km/h in 3,9 secondi, 3,8 secondi invece per la RS5. Inoltre il limite alla velocità massima è esteso a 290 km/h.

E quanto costa questa “scintilla” aggiuntiva? Il prezzo del pacchetto Audi Competition Plus è di 11.875 euro in Germania e, opzionalmente, può essere ulteriormente arricchito con i freni in ceramica e pneumatici Pirelli Corsa P Zero.