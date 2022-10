Audi RS3 performance edition: svelata la compatta da 300 km/h

L’Audi RS3 è una delle hot hatch più prestazionali sul mercato, insidiata da pochissimi modelli, come ad esempio la Mercedes-AMG A45 S. Si sa però che tra gli amanti delle altissime prestazioni ci sono anche tanti incontentabili che potrebbero trovare nella nuova Audi RS3 performance edition la loro “valvola di sfogo” Realizzata in una tiratura limitata di appena 300 esemplari, la RS 3 performance edition si distingue come la RS3 più potente di sempre e soprattutto come la vettura sportiva di segmento C più veloce del mondo.

Declinata sia in versione Sportback due volumi che Sedan quattro porte, la RS3 performance edition viene proposta ad un prezzo che parte da circa 87.000 euro.

Audi RS3 performance edition: estetica personalizzata

La Audi RS3 performance edition si distingue per una lunga serie di nuovi dettagli estetici, tra diffusore e dai badge posizionati su griglia e portellone di color nero. La dotazione della vettura include proiettori anteriori LED matrix e la luce di cortesia che proiettata sull’asfalto la scritta “300” quando si aprono le portiere. I cerchi in lega da 19 pollici Matte Palladium Grey sono specifici per questa versione e risultano avvolti da pneumatici semi slick Pirelli P Zero Trofeo R (245/35 all’anteriore e 265/35 al posteriore). L’impianto frenante conta su dischi da 380 mm all’avantreno e 310 mm al retrotreno, mentre risultano personalizzati da pinze di colore blu. A proposito di personalizzazione, il cliente può optare tra le livree esterne Nogaro Blue, Arrow Gray, Daytona Grey, Sebring Crystal Black e Glacier White Metallic.

Abitacolo racing

La sportività degli esterni viene abbinata ad un abitacolo dal sapore “racing”, come sottolineato dai sedili con intelaiatura in fibra di carbonio e tessuto in microfibra Dinamica, a cui si aggiungono i rivestimenti in pelle Nappa. In contrasto troviamo la colorazione degli inserti in Mercato Blue, tinta che ritroviamo anche sulla linea alle ore 12 della corona del volante rivestito in Alcantara. Questa edizione limitata è impreziosito da badge numerato, mentre l’infotainment con schermo da 10,1 pollici vanta una grafica specifica.

La più veloce di sempre

La RS3 performance edition monta il noto 2.5 litri TFSI a 5 cilindri, opportunatamente potenziato per questa versione fino a quota 407 CV, mentre la coppia è pari a 500 Nm tra 2.250 e 5.700 giri/min. Quest’ultima vanta un aumento di 100 giri/min rispetto alla versione standard, ottenuta aumentando la pressione del turbo di 0,1 bar. Il motore è gestito dal cambio automatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e grazie anche al Launch Control la vettura brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Se si opta per il pacchetto RS Plus, la velocità massima raggiunge il muro dei 300 km/h, cosa che rende questo modello la vettura di segmento C più veloce di sempre. Tra le novità meccaniche troviamo un sound dello scarico rivisto, l’uso di barre stabilizzatrici ottimizzate, la presenza di sospensioni RS con ammortizzatori adattivi e del sistema Torque Splitter.