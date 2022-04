Audi RS Q8: il tuning di Lumma Design

Nel 2020, Lumma Design offriva il suo primo kit di messa a punto per l’Audi RS Q8. Ora, due anni dopo, il tuner tedesco ha deciso di rivisitare il suo kit e ora ripropone un restyling per il suo pacchetto CLR 8 RS. E visto che la prima volta i suoi meccanici erano riusciti già a spremere più di 100 cavalli dal motore V8 biturbo, in questo caso Lumma Design ha deciso che gli aggiornamenti saranno limitati solo all’aspetto esterno dell’auto.

Body-Kit in fibra di carbonio

Il kit esterno ha un look estremo anche se, rispetto a quello offerto nel 2020, ora sfoggia una linea un po’ più elegante e sofisticata. Tutti i nuovi componenti della carrozzeria offerti sono disponibili in fibra di carbonio a vista e non solo conferiscono alla RS Q8 un aspetto ancora più aggressivo, ma aiutano anche a ridurre il peso complessivo del SUV sportivo dei Quattro Anelli.

Audi RS Q8 by Lumma Design Guarda le altre 7 fotografie →

Per iniziare la carreggiata é stata allargata di circa 60 millimetri grazie a nuove estensioni anteriori e posteriori. L’aggiornamento continua con uno spoiler anteriore ridisegnato e quello posteriore suddiviso in tre parti. Dietro un alettone e un diffusore posteriore completano il quadro estetico.

E per la sua Audi RS Q8 Lumma Design offre anche un nuovo set di cerchi in lega CLR 24 RS da 24 pollici con design dei raggi a Y. Di serie la RS Q8 è offerta con un motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 590 cavalli. Come anticipato, rispetto alla versione precedente della CLR 8 RS, il nuovo upgrade non ha portato aggiornamenti sotto il cofano.

Upgrade meccanico da oltre 100 CV per il V8

Ciò significa che la Lumma Design CLR 8 RS 2022 offrirà la stessa potenza della CLR 8 RS del 2021: 705 cavalli e 670 Nm di coppia. C’è anche un nuovo sistema di scarico sportivo con quattro terminali, offerti in nero o carbonio, che migliora notevolmente il sound del V8.

Rispetto alle prestazioni Lumma Design non ha rilasciato dati ufficiali, ma per avere un riferimento la RS Q8 di serie passa da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e raggiunge la velocità massima di 305 km/h.

Non si sa neanche quanto costi questa nuova Lumma CLR 8 RS, ma il kit precedente aveva un prezzo di 38.000 euro, tasse escluse.