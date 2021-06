Audi RS 3 Sportback e RS 3 Sedan 2021: i primi teaser

La gamma di prodotti Audi Sport comprende attualmente fino a 13 diversi modelli. Tuttavia la famiglia RS è incompleta da alcuni mesi, quando la precedente generazione di Audi RS 3 è stata interrotta. Ciò è dovuto all’imminente arrivo della nuova generazione, che è in fase di sviluppo da più di un anno e potrebbe vedere la luce a breve. Il debutto è così imminente che sono già stati pubblicati i primi teaser delle nuove Audi RS 3 Sportback e RS 3 Sedan 2021.

Look più aggressivo

Entrambe le versioni sono state mostrate con la carrozzeria camuffata e circondate dal resto della gamma Audi RS. Nonostante lo sforzo dell’azienda per coprire la silhouette, le modifiche all’esterno sono evidenti. Si fa notare il paraurti anteriore con un design più aggressivo, con grandi prese d’aria e uno splitter nella parte inferiore. I passaruota sono stati allargati e integrano le prese di ventilazione. Nella parte posteriore uno spoiler sul tetto (sopra il cofano del bagagliaio nell’Audi RS 3 Sedan 2021), un nuovo paraurti dal taglio più sportivo e un diffusore con terminali di scarico ovali completano il quadro. Le nuove Audi RS3 2021 sono state inoltre dotate di una serie di cerchi in lega. Questo componente copre parzialmente l’impianto frenante sportivo con grandi pinze Audi Sport.

Lunga vita al 5 cilindri

Le nuove Audi RS 3 Sportback e RS 3 Sedan 2021 continueranno ad equipaggiare il famoso motore da 2,5 litri. Il propulsore si è evoluto negli anni, passando dai 367 CV originali a ben 400 CV di potenza e 480 Nm di coppia massima nelle fasi finali del suo ciclo di vita.

Questo blocco, che attualmente equipaggia modelli come l’Audi RS Q3 e l’Audi TT RS, è abbinato a un cambio automatico S tronic a doppia frizione a sette rapporti, collegato a un sistema di trazione integrale quattro. Questo si traduce in uno 0-100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h. Sebbene Audi non lo abbia confermato per il momento, si prevede che la nuova generazione della RS 3 continuerà ad equipaggiare questo motore con queste specifiche.