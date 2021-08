Audi e-tron S ed e-tron S Sportback 2022

Audi USA ha annunciato che i nuovi SUV elettrici e-tron S ed e-tron S Sportback 2022 arriveranno negli showroom degli Stati Uniti questo autunno con prezzi a partire da 84.800 dollari, esclusa una tassa di destinazione di $1.095.

Questo prezzo di accesso sarà valido per l’e-tron S, la versione con il design SUV a due volumi standard. La e-tron S Sportback invece, con la sua linea del tetto più inclinata che le conferisce un effetto coupé, avrà un prezzo leggermente più alto: 87.400 dollari, escludendo anche in questo caso la tassa di destinazione.

Gli allestimenti

Entrambi i prezzi sopra elencati sono indicativi per l’allestimento Premium Plus di base che ha in dotazione ruote da 20 pollici, un cruscotto digitale da 12,3 pollici, uno schermo di infotainment superiore da 10,1 pollici e uno schermo aggiuntivo da 8,6 pollici. Non mancano le finiture standard in pregiato legno di frassino, i sedili in pelle Valcona con cuciture a diamante a 12 vie e i sedili posteriori riscaldati. Chi è alla ricerca di un po’ più di lusso può optare per l’allestimento Prestige, che aggiunge $5.000 al prezzo di entrambi i modelli e ovviamente un equipaggiamento più ricco ed esclusivo.

Meccanica

Forse la caratteristica più importante delle versioni 2022 dei nuovi SUV completamente elettrici di Ingolstadt è la potenza aggiunta. Grazie a una configurazione a tre motori, l’e-tron S e l’e-tron S Sportback erogano 429 CV e 808 Nm di coppia. Una speciale modalità boost, tuttavia, aiuta le sport utility Premium a raggiungere un picco di potenza massima di 496 CV e 973 Nm di coppia.

Con questa potenza extra, l’e-tron S può raggiungere i 100 km/h in soli 4,3 secondi. Il powetrain è alimentato da una batteria da 95 kWh che garantisce 335 km di autonomia per il modello standard e fino a 341 km per la Sportback.