A due anni dal suo debutto, l’Aston Martin DBX707 si rinnova con un restyling significativo, concentrandosi sugli interni e aggiornamenti tecnici, mantenendo inalterata l’estetica esterna. Nonostante non presenti modifiche radicali nel design, il SUV di lusso introduce novità significative che elevano ulteriormente il suo standard, confermando il V8 da 707 CV come cuore pulsante del veicolo.

Amedeo Felisa, CEO di Aston Martin, ha sottolineato l’impatto di queste innovazioni: “La DBX707 ha subito imposto nuovi standard nel segmento dei SUV di lusso. Ora, con tecnologie all’avanguardia e un abitacolo completamente rinnovato, abbiamo nuovamente elevato il livello.” Tra le novità esterne, spiccano cinque nuovi colori di vernice e due nuove finiture per i cerchi da 23 pollici, oltre a maniglie rinnovate e specchietti retrovisori integrati con ADAS e telecamere per il parcheggio 3D.

Le principali novità di Aston Martin DBx707

Internamente, il restyling del DBX707 è notevole, ispirato agli ultimi design visti su DB12 e Vantage. Il cruscotto presenta una linea distintiva che separa visivamente la parte superiore da quella inferiore, utilizzando materiali cromati e finiture testurizzate. Nuovo anche il design del volante, delle maniglie di apertura e delle bocchette di areazione verticali, oltre ai pannelli di rivestimento delle portiere anteriori rinnovati.

Il sistema di infotainment è stato completamente aggiornato con un touchscreen Pure Black da 10,25 pollici che integra funzionalità avanzate come Apple CarPlay wireless e una vasta gamma di servizi online accessibili tramite l’applicazione Aston Martin. Anche il quadro strumenti digitale da 12 pollici è stato ingrandito, migliorando l’accessibilità ai controlli principali come marce, trasmissione e sistemi di riscaldamento e ventilazione.

Non cambia il motore

Dal punto di vista tecnico, la nuova Aston Martin DBX707 include un sistema audio Premium Audio da 800w con 14 altoparlanti, sviluppato per offrire un’esperienza sonora immersiva con tecnologia QuantumLogic per il suono surround. Il motore rimane il V8 biturbo da 4.0 litri con 707 CV e 900 Nm di coppia, garantendo prestazioni eccellenti con un’accelerazione da 0 a 160 km/h in 3,1 secondi e una velocità massima di 310 km/h. Inoltre, sono state apportate migliorie agli ammortizzatori elettronici e alle molle ad aria, per una guida più precisa e reattiva.

Il prezzo della nuova Aston Martin DBX707 sarà annunciato nei prossimi mesi, con il lancio previsto per il terzo trimestre del 2024, promettendo di consolidare ulteriormente la posizione di Aston Martin nel segmento dei SUV di lusso.