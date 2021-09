All’asta una Jaguar XJS con un appariscente V8 Chevrolet

La Jaguar XJS è un’auto di grande carattere, il cui stile è entrato nel cuore di molta gente. Unica e inconfondibile, questa coupé di fascia alta è stata prodotta dalla casa inglese tra il 1975 e il 1996. Un esemplare della serie, uscito dalla catena produttiva nel 1977, è attualmente in vendita da BringATrailer.com, in un’asta on line che terminerà il prossimo 3 ottobre. Nulla di strano, se non fosse per il fatto che si tratta di un esemplare pesantemente modificato da un grosso intervento chirurgico.

L’auto, infatti, ha subito un “trapianto cardiaco”, che ha portato all’innesto di un enorme V8 sovralimentato Chevrolet, con bug catcher del compressore volumetrico in bella vista. Ora è questa possente unità propulsiva ad animarne le danze, al posto di quella delle origini. Non sappiamo quale fosse il “cuore” iniziale della vettura, ma anche se si fosse trattato di quello più sportivo della serie, i suoi numeri sarebbero stati comunque molto distanti da quelli espressi dal motore attuale.

Il Dyer’s Blowers 6-71 ‘Charger da 7.62 litri ora installato sotto il cofano anteriore eroga la bellezza di 467 cavalli. Lo scambio motoristico si è tradotto in un’estetica in stile cartoon, che ha sporcato la purezza delle forme della Jaguar XJS, già compromessa da altri interventi fatti su questo esemplare, dotato di un kit che ne appesantisce il look.

Altre modifiche, meno invasive, hanno interessato l’abitacolo, molto vicino a quello originale. Non si hanno notizie sulla percorrenza accumulata prima dello swap. Oggi il nuovo “cuore” vanta appena 500 miglia, quindi è ancora molto fresco. Per gli amanti del tuning forte, questa Jaguar XJS può rappresentare una valida tentazione.

