All’asta una splendida Volkswagen Golf GTI Mk4 con soli 12 km

Il prossimo 31 luglio questa Volkswagen Golf GTI Mk4 del 2002, con soli 12 chilometri e un unico proprietario, andrà all’asta su Internet. E non si tratta solo di una Volkswagen Golf GTI qualsiasi, è infatti l’edizione speciale per il 25° Anniversario.

L’esemplare è un’unità, praticamente nuova, acquistata il 1 ottobre 2002 dal suo primo e unico proprietario. Per ragioni non specificate nell’annuncio dell’asta, la GTI Mk4 è stata parcheggiata e da allora è stata usata pochissimo, accumulando solo 8 miglia (12,8 km) sul suo contachilometri.

I dettagli originali

Questa 25th Anniversary Edition è stata creata per celebrare il 25esimo compleanno della Golf GTI. Rifinita con vernice Reflex Silver, monta cerchi BBS RC da 18 pollici e la carrozzeria sembra apparentemente come nuova. È l’unità 718 della serie limitata e gli interni sono caratterizzati da sedili sportivi Recaro con rivestimento nero e accenti rossi, un pomello del cambio dedicato e un volante in pelle traforata. Un set di pedali sportivi e una copertura del cambio con cuciture rosse completano l’abitacolo.

1.8L da 180 CV

Sotto il cofano Volkswagen ha installato un motore a quattro cilindri da 1,8 litri, con cinque valvole per cilindro, turbocompressore e intercooler. Sviluppa 180 CV di potenza e 235 Nm di coppia massima. Questo motore è abbinato a un cambio manuale a sei marce che invia potenza all’avantreno. Il modello è inoltre dotato originalmente di freni sovradimensionati, pinze rosse, sospensioni sportive e finiture interne in alluminio spazzolato.

La vendita avverrà tramite un’asta online organizzata da Silverstone Auctions per il 31 luglio. L’auto viene offerta senza prenotazione e con revisione pre-consegna da un concessionario Volkswagen.