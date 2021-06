Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione: bellissimo esemplare in vendita

Si profila una ghiotta opportunità per gli appassionati del “biscione“, che potranno mettere in garage uno splendido esemplare dell’Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione. La spesa richiesta tocca quota 84 mila euro, ma per chi può permettersi un tale investimento la ricompensa sarà un prezioso tuffo nelle emozioni d’altri tempi. Il modello si trova in Italia, da Ruote da Sogno, a Reggio Emilia. Le condizioni di conservazione sembrano ottime.

Foto Ruote da Sogno

L’Alfa 75 Turbo Evoluzione, con la sua trazione posteriore, si lega alla migliore tradizione del marchio milanese. La nascita del modello risale al 1986. È una di quelle auto che strappano le lacrime agli occhi degli appassionati del biscione, per il carattere portato in dote. La spinta è affidata a un motore sovralimentato, che sprigiona energia da tutti i pori. Si può parlare di un’icona degli anni 80. Venne prodotta in soli 500 esemplari, per l’omologazione nel Gruppo A del Campionato Turismo: lo scopo della sua nascita erano le corse, ma anche in veste stradale sapeva distinguersi per il vigore prestazionale.

Notevoli le modifiche alla carrozzeria, che rendono immediatamente riconoscibile l’Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione. Il risultato deriva dalla ricerca aerodinamica, volta a migliorare la deportanza del modello, che trasmette un’immagine legata alla velocità. Il “cuore” è un quattro cilindri in linea di 1762 centimetri cubi con turbocompressore Garrett T3, in grado di sprigionare 155 cavalli di potenza e 226 Nm di coppia massima, scaricate sulle sole ruote posteriori. La vettura pesa solo 1000 chilogrammi. Notevoli le performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7.6 secondi e con una velocità massima di 220 km/h. La percorrenza accumulata negli anni dall’esemplare in vendita è di quasi 74 mila chilometri.

Fonte | Ruote da Sogno