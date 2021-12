Alfa Romeo 156 GTAm: la sportiva che mancava

Alfa Romeo e la sigla GTAm evocano insieme i fasti delle competizioni degli anni ’60 e ’70, epopea in cui la vecchia Giulia di Arese dominava le corse in lungo e in largo per il mondo. Bella e veloce, la Giulia GTAm è stato un oggetto del desiderio per più di una generazione di appassionati del Biscione, che hanno potuto accontentarsi – in qualche modo – quest’anno con la moderna Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, che sono divenute in breve tempo delle icone e delle auto di culto, sicuro oggetto di collezionismo data la tiratura limitata a 500 esemplari. Per completare il gap generazionale tra le due Giulia, ci ha pensato un fanatico “Alfista” dalla Germania, che ha dato vita all’unico esemplare di Alfa Romeo 156 GTAm.

Il sogno GTAm

L’autore di questo atto d’amore verso l’Alfa Romeo ha un nome e cognome, che corrisponde a Simon Weginer, colui che ha trasformato una 156 GTA in un’unica GTAm, testimoniando il tutto sul suo profilo di Instagram. Per il tedesco è stato amore a prima vista con il sound del motore 3.2 V6 dell’Alfa e questo lo ha spinto a mettersi in garage un esemplare di 156 GTA. Una volta effettuato questo passaggio, ha pensato bene di trasformare la sua vettura in un qualcosa di più, aggiungendo quella magica lettera m alla sigla GTA. Il suo progetto era quello di rispettare comunque la tradizione del Marchio, non stravolgendo l’intera vettura, ma facendo qualche piccola modifica che avrebbe apportato dei vantaggi.

Le modifiche

Le modifiche che sono state effettuate hanno riguardato prima di tutto il motore, interamente ricostruito da PS Schulze e adesso in grado di superare i 300 CV. Poi è stato introdotto un nuovo sistema di aspirazione in carbonio e un impianto di scarico Extreme Tuning con silenziatore della Ragazzon. La lavorazione è proseguita con i cerchi in lega da 18” OZ Alleggerita, i pneumatici Michelin Cup 2 225/40 R18, le pinze freni Brembo color oro e le barre stabilizzatrici Eibach.

All’interno sono stati eliminati i sedili posteriori e sono stati aggiunti i sedili sportivi Recaro, così come il volante in alcantara con cuciture rosse e l’impianto audio con amplificatore Hertz HCP-4DK e subwoofer da 200W. Per concludere l’opera sono stati aggiunti i badge Quadrifoglio e Autodelta, nonché degli indicatori di direzione a LED bruniti e il logo GTAm fatto su misura per portellone, motore e interni.

Le parole del proprietario

La soddisfazione del proprietario emerge da ciò che ha scritto sul suo profilo personale di Instagram: