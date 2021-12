Alfa Romeo 155 V6 TI “Jägermeister”: andrà all’asta a Parigi

Non è molto comune trovare all’asta un’Alfa Romeo 155 V6 TI. Quest’anno, a giugno, una copia era stata venduta per ben 792.500 euro. Per chi fosse interessato a questo tipo di auto da collezione, il 2 febbraio 2022 si aprirà una nuova opportunità di acquistare questa sportiva classica italiana. L’Alfa Romeo 155 V6 TI “Jägermeister” del 1995 sarà infatti battuta al miglior offerente tra meno di due mesi.

La storia dell’esemplare

A metà degli anni ’90, la Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM) e l’International Touring Car Series (ITC) erano diventati i più importanti campionati di auto da turismo al mondo. Costruita da Alfa Corse, questa imponente 155 V6 TI con numero di telaio “005”gareggiò alla stagione DTM e ITC del 1995, con al volante l’ex pilota di Formula 1 Michael Bartels con cui ottenne una pole e una doppia vittoria nelle gare DTM a Diepholz.

L’Alfa Romeo 155 V6 TI “Jägermeister” prese parte anche alla stagione 1996 con la preparazione affidata a JAS Motorsport e il volante ancora a Bartels. Questa volta ottenne solo un quarto posto a Helsinki e due ottavi a Diepholz e Silverstone come migliori risultati.

Un restauro d 170 mila euro

Nel 2003 la 155 V6 TI “005” fu acquisita da Alpi Racing prima di passare in una collezione di auto da corsa nel 2011. Infine, nel 2017 fu acquistata dall’attuale proprietario. Il venditore ha ordinato una ricostruzione del telaio, del motore e delle sospensioni ad un costo di quasi 170.000 euro.

Ora, l’Alfa Romeo 155 V6 TI del 1995 “Jägermeister” sarà messa all’asta il 2 febbraio in occasione di un evento che si terrà a Parigi. RM Sotheby’s afferma che il motore e il cambio sono stati utilizzati solo su un banco di prova da quando sono stati ricostruiti. Al momento non è stata pubblicata una stima del prezzo di vendita.