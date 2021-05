Acura TLX Type S: berlina sportiva da 360 CV

A un anno dall’introduzione della nuova Acura TLX, l’azienda premium di Honda per gli Stati Uniti ha svelato il prezzo della sua versione più potente, emozionante e performante. A partire dal prossimo 23 giugno, la nuova Acura TLX Type S entrerà in commercio dall’altra parte dell’oceano. Si tratta della berlina sportiva nipponica che viene proposta. Aun prezzo di partenza di 52.300 dollari (circa 43.000 euro al cambio attuale).

Sotto il cofano monta un potente 3.0 V6 i-VTEC Turbo capace di generare un totale di 360 CV di potenza e 460 Nm di coppia ed è abbinato a una trasmissione automatica a 10 rapporti e a un sistema di trazione integrale Super Handling All-Wheel Drive con sistema di torque vectoring.

Assetto sportivo

Acura ha preso sul serio la messa a punto di questa versione, tanto che le sue sospensioni indipendenti, l’anteriore con schema a doppio quadrilatero come sulle vere auto da corsa, sono state migliorate e dotate di ammortizzatori adattivi. È inoltre equipaggiata con un impianto frenante firmato Brembo con dischi di grandi dimensioni e pinze a quattro pistoncini.

Look cattivo

Esteticamente la Acura TLX Type S si riconosce per la griglia specifica, le prese d’aria più grandi, lo splitter anteriore, il diffusore posteriore e i quattro terminali di scarico. Di serie monta ruote da 20 pollici gommate con pneumatici Pirelli Cinturato P7 da 255/35 R20 mentre come optional, al costo di 800 euro, i clienti statunitensi potranno optare per un altro set di cerchi forgiati ispirati a quelli utilizzati dalla Acura NSX (qui Honda NSX), sempre da 20 pollici, 9,5 kg più leggeri e con pneumatici Pirelli P Zero.

All’interno la dotazione di serie è completa: non mancano i sedili elettrici con ventilazione e riscaldamento, rivestiti in pelle Milano e con inserti in tessuto Ultrasuede e l’impianto audio con 17 altoparlanti.

Prezzo competitivo

Acura produrrà solo 2.000 unità a stagione della TLX Type S e molto probabilmente, visto il loro prezzo competitivo, non dureranno a lungo nelle concessionarie. Se la confrontiamo, infatti, con la concorrenza, negli Stati Uniti si può acquistare un’Audi S4 da 354 CV (lì viene venduta con motore TFSI e non TDI come in Europa) per 49.900 dollari (41.000 euro), una BMW M340i xDrive da 374 CV per 56.700 dollari (46.585 euro) o una Mercedes-AMG C 43 4Matic + da 390 CV per 56.000 dollari (46.000 euro).