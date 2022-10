Accelerazione da record: da 0 a 100 km/h in 1,4 secondi

Le auto elettriche più spinte hanno un’accelerazione bruciante, ma nessuna fa meglio della E0711-11 EVO. Stiamo parlando di una monoposto, che imita vagamente le forme dei bolidi da Gran Premio e che scatta meglio di una Formula 1. Per passare da 0 a 100 km/h, infatti, questo piccolo razzo su ruote ha bisogno di soli 1,416 secondi. Si tratta del nuovo record mondiale, ufficialmente certificato.

Un primato figlio di un lavoro certosino

Il Guinness World Record appena ottenuto ricompensa gli sforzi dei ragazzi del GreenTeam dell’Università di Stoccarda, che hanno firmato il progetto. Andare veloci in linea retta richiede potenza, trazione e il minor peso possibile. In tale ambito, la E0711-11 EVO è un caso da manuale. Quest’auto elettrica, non omologata per l’uso stradale, sviluppa 240 cavalli su 145 chilogrammi, per un rapporto peso/potenza incredibile.

Il vulcano che muove un fuscello

In pratica è come se nell’insolito veicolo in esame ogni cavallo vapore spingesse 0,602 chilogrammi. Nessuna supercar o hypercar è in grado di fare meglio. Anche le monoposto di Formula 1 stanno dietro. Non sorprende quindi che in accelerazione l’E0711-11 EVO tocchi un picco di 2.5 g, contro i circa 2 g dei bolidi del Circus. I quattro pneumatici scaricano al suolo con grande efficacia la potenza disponibile, garantendo una trazione formidabile nello scatto da fermo. La corsa da 0 a 100 km/h finisce in un istante: il tempo di uno schiocco di dita e forse anche meno.

L’E0711-11 EVO è un missile rasoterra

Sorprendente il vigore prestazionale di questa EV, ma non è l’unica creatura a quattro ruote a muoversi con una simile violenza: l’AMZ Racing, che deteneva il precedente primato, è dietro di appena 0,097 secondi. Poiché i record sono fatti per essere battuti, ci si chiede verso quali cifre potrà spingersi la prossima auto elettrica a salire sul trono della specialità. Ormai anche i traguardi più assurdi sono resi possibili in accelerazione dalle vetture a batteria più performanti, agevolate dalla coppia istantanea, almeno fino al quarto di miglio, terreno dove spesso sono sottoposte a verifica. A voi il video. Buona visione!