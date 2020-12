Bentley: prime consegne per la Pikes Peak Continental GT Limited Edition

Di Junio Gulinelli lunedì 7 dicembre 2020

I 15 esemplari dell'esclusiva serie limitata inviati a 4 continenti





Le 15 esclusive auto in edizione limitata Pikes Peak Continental GT by Mulliner hanno fatto il giro del mondo per i loro nuovi proprietari. Creata per celebrare la corsa record di Bentley sul rinomato percorso Pikes Peak in Colorado, USA, questa serie unica ed esclusiva è già esaurita e vanta acquirenti in quattro diversi continenti.

La Pikes Peak Continental GT Limited Edition fa parte del nuovo portafoglio "Collezioni" di Bentley Mulliner ed è limitata a soli 15 veicoli, costruiti a mano nello stabilimento Bentley, in Inghilterra.

I proprietari sono sparsi in tutto il mondo, in località distanti come Giappone, Emirati Arabi Uniti, Germania, Nuova Zelanda, Lettonia e Regno Unito. Cinque dei nuovi proprietari provengono dagli Stati Uniti: da New York (Manhattan), alla Florida (Fort Lauderdale), al Michigan (Troy), alla California (Rancho Mirage) e Nebraska (Omaha).

Diciotto mesi fa, una versione della Bentley Continental GT preparata per la famosa cronoscalata ed equipaggiata con il motore W12 ha battuto il tempo tanto agognato per un'auto di serie di oltre otto secondi, salendo quasi 5.000 piedi attraverso le 156 curve di Pikes Peak in soli 10 minuti e 18,4 secondi. La Grand Tourer più bella al mondo è stata guidata in quell'occasione dal tre volte campione della Pikes Peak, ex "Re della montagna", Rhys Millen.

Per l'aspetto dell'auto da record, un terzo dei clienti ha optato per la livrea Mountain Decal Event per le loro Continental GT in edizione limitata, mentre tre proprietari hanno scelto una sottile vernice esterna nera lucida.

Dettagli accattivanti

La Pikes Peak Continental GT Limited Edition si distingue per l'esclusiva verniciatura Radium by Mulliner, completata da un kit carrozzeria leggero in fibra di carbonio. Le pinze dei freni Acid Green e gli pneumatici Pirelli P Zero Color Edition si aggiungono ai dettagli esclusivi.

Gli inserti inferiori del paraurti anteriore sono arricchiti da dettagli in nero lucido, come gli specchietti retrovisori esterni e le superfici posteriori. Combinato con una decalcomania Pikes Peak sul parafango anteriore, l'aspetto distintivo allude alla discendenza da record della Limited Edition.

Le ruote Mulliner da 22 pollici con specifiche di guida in Gloss Black sono standard, mentre una griglia "100" opzionale celebra il fatto che la corsa record della Pikes Peak si è svolta nell'anno del centenario di Bentley.

Il tema sportivo continua all'interno dell'abitacolo di lusso, dove l’Alcantara con cuciture in filo Radium a contrasto adorna gran parte delle morbide aree di rivestimento. Il design del cruscotto sul lato del passeggero sfoggia un design grafico che mostra una sezione della famosa pista Pikes Peak, con cinque diverse grafiche utilizzate lungo il percorso di 15 auto, insieme al tempo record di 10: 18.488.

Il ricamo Pikes Peak Radium continua sulle cuciture del poggiatesta, con i battitacco Pikes Peak e le esclusive coperture degli altoparlanti B&O in finitura nera anodizzata e Radium.

La Pikes Peak Continental GT di Mulliner è equipaggiata con lo stesso motore a benzina a 12 cilindri dell'auto che ha battuto il record lo scorso anno. La Bentley W12 biturbo sviluppa 626 CV e 900 Nm di coppia, accelerando da 0 a100 km/h in 3,7 secondi con una velocità massima di 333 km/h.