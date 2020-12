Audi Q3: ecco la versione TFSIe a propulsione ibrida Plug-In

Di Dario Montrone giovedì 3 dicembre 2020

In arrivo la nuova Audi Q3 45TFSIe a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza, anche come Q3 Sportback nella configurazione SUV coupé

Nel corso del primo trimestre del 2021, la gamma delle Audi Q3 e Q3 Sportback sarà ampliata alla versione 45TFSIe a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva e 400 Nm di coppia massima. Entrambi i modelli sono equipaggiati con il motore a benzina 1.4 TFSI da 150 CV, abbinato al propulsore elettrico da 115 CV, nonché al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sei rapporti.

Grazie al pacco delle batterie agli ioni di litio da 13 kWh, le nuove Audi Q3 e Q3 Sportback 45TFSIe sono accreditate della autonomia massima di almeno 50 km nella modalità di guida elettrica. Nella modalità di guida ibrida, invece, il consumo medio e le emissioni di CO2 ammontano rispettivamente a 1,4 litri per 100 km e 32 g/km, mentre a livello di prestazioni la SUV compatta e la SUV coupé della Casa di Ingolstadt raggiungono la velocità massima di 210 km/h e accelerano da 0 a 100 in 7,3 secondi.

In arrivo il pacchetto per la ricarica domestica

Tra le altre caratteristiche delle nuove Audi Q3 e Q3 Sportback 45TFSIe figurano l'assetto rialzato di dieci millimetri, il divanetto posteriore scorrevole longitudinalmente per 130 millimetri e il bagagliaio da 380 litri di volume nella configurazione standard. Per quanto riguarda la ricarica delle batterie, oltre al servizio Audi e-tron Charging Service, è previsto anche il pacchetto per la ricarica domestica Easy Home Charging in collaborazione con lo specialista Alpiq.