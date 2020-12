Land Rover Defender: il tuning di Carlex Design

Di Junio Gulinelli giovedì 3 dicembre 2020

Cura al carbonio per la nuova generazione del fuoristrada inglese





La Land Rover Defender è già in vendita con diverse versioni e numerosi optional, tra cui anche nuove opzioni ibride plug-in e in attesa di una versione più performante con un potente motore V8. Ma nonostante i grandi sforzi del marchio d’Oltremamnica, le opzioni di personalizzazione sono state superate dall’ultima creazione di Carlex Design.

Il preparatore polacco ha sviluppato infatti un inedito kit speciale per chi non può aspettare la sportività della versione V8 o per chi sa che non raggiungerà questo livello più radicale. Con la carrozzeria verniciata nella tradizionale tonalità britannica "Racing Green", il Defender di Carlex Design si trasforma così nel più sportivo dei SUV inglesi con una dose extra di fibra di carbonio.

Il materiale ultra-leggero è stato utilizzato per le nuove protezioni dei passaruota anteriori e posteriori che aumentano notevolmente la larghezza della fuoristrada, il copriruota di scorta - che presenta un rilievo speciale - gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori e i pannelli aggiuntivi.

Con la colorazione speciale della carrozzeria Carlex Design ha inoltre ottenuto un contrasto cromatico accattivante e, allo stesso tempo, discreto con il verde, la fibra di carbonio a vista e la vernice verde smeraldo della parte inferiore della carrozzeria, oltre alle fasce decorative di colore bianco che si estendono longitudinalmente.

All'interno, lo specialista ha anche creato un'atmosfera unica e più lussuosa con un rivestimento integrale in pelle marrone traforata sui sedili anteriori e posteriori. Anche la corona del volante ha sezioni di questo materiale e inserti in verde come nel rivestimento dei sedili. Non mancano alcune sezioni ella tappezzeria in Alcantara mentre anche sul cruscotto compaiono rifiniture in carbonio.