Opel Grandland X: la nuova gamma Model Year 2021

Di Dario Montrone martedì 24 novembre 2020

Tutte le caratteristiche della Opel Grandland X Model Year 2021, ovvero la nuova gamma italiana della SUV compatta del Fulmine

La gamma della Opel Grandland X è stata aggiornata in vista del Model Year 2021, con l'introduzione dei nuovi allestimenti Business Edition, Design Line, Elegance ed Ultimate. In vendita da 28.600 euro, la SUV compatta della Casa di Russelsheim è disponibile con il motore a benzina 1.2 Turbo da 130 CV e il propulsore diesel 1.5 Ecotec D di pari potenza, abbinati sia al cambio meccanico MT6 a sei rapporti che al cambio automatico AT8 ad otto rapporti. Quest'ultimo, inoltre, è previsto unicamente per l'unità a benzina 1.6 Turbo da 180 CV di potenza. Confermate anche le versioni Hybrid ed Hybrid4 a propulsione ibrida Plug-In, rispettivamente da 225 CV e 300 CV di potenza complessiva.

All'allestimento Business Edition della Opel Grandland X corrisponde la dotazione di serie standard con la segnalazione di abbandono della corsia Lane Departure Warning, il riconoscimento dei limiti di velocità, il controllo automatico della velocità di crociera Cruise Control dotato del limitatore di velocità, la retrocamera con l'assistenza al parcheggio, i fari anteriori a led, i cerchi in lega da 17 pollici di diametro e il sedile del conducente con certificazione AGR, senza dimenticare i dispositivi Apple Car Play e Google Android Auto. L'allestimento Design Line, invece, prevede anche i vetri posteriori oscurati, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, più il tetto di colore nero Black a contrasto, mentre l'allestimento Elegance è dotato anche di climatizzatore automatico bizona ed il pacchetto Park&Go Pack con il sistema automatico di assistenza al parcheggio.

Ultimate come 'non plus ultra'

Il top di gamma della nuova Opel Grandland X Model Year 2021 è rappresentato dall'allestimento Ultimate, con la dotazione di serie completa di cerchi in lega da 18 pollici di diametro, fari anteriori a led autoadattivi, accesso senza chiavi, portellone elettrico, parabrezza riscaldabile, retrocamera a 360 gradi, Opel Connect con la funzione e-call per le chiamate automatiche d'emergenza, interni in Alcantara, sedili anteriori AGR, regolazione manuale della lunghezza della seduta, nonché supporto lombare e inclinazione della seduta regolabili elettricamente.