Nissan Micra: la nuova gamma Model Year 2021

Di Dario Montrone lunedì 16 novembre 2020

In arrivo la nuova Nissan Micra Model Year 2021, disponibile anche nelle speciali declinazioni N-Sport ed N-Design, quest'ultima inedita

Ecco la nuova gamma Model Year 2021 della Nissan Micra, in arrivo entro fine anno sul mercato italiano al prezzo base di 16.315 euro. Confermati gli allestimenti Visia, Acenta e Tekna, nonché la versione speciale N-Sport, mentre la novità è rappresentata dall'altra speciale declinazione N-Design. Quest'ultima prevede i cerchi in lega Genki bicolore da 16 pollici di diametro, gli elementi della carrozzeria e le calotte degli specchietti retrovisori nelle finiture Gloss Black o Chrome, più i dettagli dell'abitacolo di colore grigio e gli inserti ad effetto pelle.

Per quanto riguarda la confermata Nissan Micra N-Sport, questa speciale configurazione della utilitaria giapponese è riconoscibile per gli elementi anteriori, laterali e posteriori della carrozzeria di colore nero lucido, le calotte degli specchietti retrovisori esterni di colore nero, i cerchi in lega Perso da 17 pollici anch'essi di colore nero, i fari a led, i fendinebbia a led e gli inserti dell'abitacolo in Alcantara.

L'allestimento Tekna al vertice

Il top di gamma della Nissan Micra Model Year 2021 è rappresentato dall'allestimento Tekna, la cui dotazione di serie è completa di Intelligent Around View Monitor, impianto audio Bose Personal, cerchi in lega Genki "Two Tone" da 16 pollici di diametro e pacchetto Safety Pack con il dispositivo di controllo automatico dei fari abbaglianti, il sistema di avviso e prevenzione del cambio di corsia involontario intelligente, il sistema di frenata d'emergenza intelligente con la funzione di rilevamento dei pedoni e il dispositivo di riconoscimento della segnaletica stradale.