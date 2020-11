Renault Kangoo 2021: ecco la nuova generazione

Di Dario Montrone giovedì 12 novembre 2020

In arrivo la terza generazione della multispazio Renault Kangoo, assieme alla variante Van nella configurazione veicolo commerciale, nonché affiancato dal redivivo Express

In vista del debutto fissato nel corso della primavera del 2021, è stata svelata la terza generazione della Renault Kangoo che continuerà ad essere assemblata presso l'impianto francese di Maubeuge. Oltre all'estetica totalmente rinnovata, tra le novità figurano anche il sistema multimediale Easy Link, lo specchietto retrovisore interno digitale Rear View Assist, il dispositivo Trailer Swing Assist per il controllo della stabilità del rimorchio e il sistema AEBS con la frenata di emergenza attiva.

Molte novità riguarderanno il nuovo modello Renault Kangoo Van, ovvero la variante veicolo commerciale che sarà disponibile nella declinazione standard da 3,9 metri cubi di capacità di carico, oppure nella configurazione a passo lungo da 4,9 metri cubi di capacità di carico. Infatti, sono previsti i dispositivi Easy Side Access con l'accesso laterale di 1.416 millimetri grazie all'assenza del montante centrale e Easy Inside Rock con il portapacchi interno a scomparsa per il trasporto di oggetti lunghi o ingombranti in altezza. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma comprenderà il motore a benzina 1.3 TCe, il propulsore diesel 1.5 BluedCi, l'unità 1.6 E-Tech a propulsione ibrida e la versione ZE a propulsione elettrica, senza dimenticare l'abbinamento anche con il cambio automatico EDC a doppia frizione.



Anche il ritorno del Renault Express

Parallelamente all'introduzione della nuova generazione della Renault Kangoo, sul mercato europeo partirà anche la commercializzazione del redivivo Renault Express Van, prodotto presso lo stabilimento marocchino di Tangeri. Questo modello, solo nella configurazione veicolo commerciale, sostituirà l'attuale Dacia Dokker.