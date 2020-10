Opel Crossland: il nuovo modello parte da 20.850 euro

Di Tommaso Giacomelli martedì 27 ottobre 2020

Opel Crossland è il nuovo modello compatto di Rüsselsheim, una vettura fresca e dinamica, offerta in Italia a un prezzo che parte da 20.850 euro

Il nuovo modello di Opel Crossland sbarca in Italia con il suo carico di piacevoli novità. Il SUV compatto di Rüsselsheim può essere declinato in varie versioni, da quelle più vicina al confort alla GS, più indicata per un temperamento sportivo. La Crossland è anche il primo modello del Brand tedesco ad adoperare l’Opel Vizor, elemento che si espande nella parte anteriore del veicolo. Il Vizor estende otticamente la larghezza e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi. Il celebre "Blitz", simbolo del marchio, domina la scena al centro della mascherina. Al posteriore, invece, troviamo dei nuovi fari oscurati e la nuova superficie del portellone nero lucido, che danno un tocco molto originale e distintivo alla vettura teutonica.



Allestimenti specifici

Abbiamo detto Crossland può essere declinata in vari modi, a seconda della propria esigenza. Per chi ricerca un confort bilanciato, da lunghi viaggi, disponibile vi è il pacchetto Elegance, che dispone di Park Pilot anteriore e posteriore, oltre alla retrocamera. Il sistema di infotainment Multimedia Radio con schermo touch a colori da sette pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, offre le migliori connessioni possibili. Gli appassionati di look sportivi apprezzeranno Opel Crossland GS Line, un allestimento che include cerchi in lega leggera neri da 16 pollici, tetto nero, firma di luce rossa dell’apertura diurna, sedile AGR per conducente distinguono veramente il SUV compatto dalla concorrenza.

Per il massimo livello di comfort, Opel Crossland Ultimate è la soluzione ideale. L’allestimento top di gamma offre di serie sensori di parcheggio anteriori e posteriori e fari full LED. Di serie anche il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da otto pollici e i servizi OpelConnect. I sedili ergonomici AGR in Alcantara nero per guidatore e passeggero anteriore sono dotati di riscaldamento regolabile. Il comfort è ulteriormente incrementato dal volante riscaldato, dal climatizzatore elettronico bi-zona, dal parabrezza riscaldato Thermatec e dal vetro colorato Solarprotect al posteriore. L'accesso è semplice grazie a Keyless Start and Go.



Motori e listino prezzi