Nuovo Toyota Hilux: informazioni, disponibilità e prezzi

Di Junio Gulinelli lunedì 26 ottobre 2020

Il pick-up giapponese si rinnova con una nuova meccanica, un nuovo design e nuovo allestimento





Presente sui mercati dal 1968 e arrivato alla sua ottava generazione, il pick-up Toyota Hilux è uno dei pilastri commerciali del marchio giapponese. Ora la Casa nipponica rinnova il suo best seller che nasce nella nuova versione sotto il neonato marchio Toyota Professional, dedicato alla clientela professionale. Arriva con importanti novità meccaniche, un restyling estetico e una gamma ampliata.

Nuovo motore da 2.8 litri

La gamma motori del nuovo Toyota Hilux si estende coll’arrivo del nuovo e più potente diesel da 2,8 litri e 204 CV di potenza. Con 500 Nm di coppia, questo nuovo propulsore permette al piuck-up giapponese di scattare da 0-100 km/h in 10,7 secondi (2,1 secondi più veloce rispetto all'attuale unità da 2.4 litri), con un consumo medio di carburante di 8,9-9,9 /100 km ed emissioni di CO2 di 233-259 g/km. Rivolta ai clienti più esigenti questa nuova meccanica sarà disponibile nella versione Double Cab, con una scelta di trasmissioni manuali a 6 velocità o automatiche a 6 rapporti, sempre abbinate alle 4 ruote motrici.

Design e tecnologia di bordo

Dal punto di vista estetico il nuovo Toyota Hilux sfoggia un frontale completamente ridisegnato, grazie ad una più grande griglia tridimensionale che, insieme a una nuova linea del paraurti, aumenta la presenza su strada del pick-up. Ridisegnati anche i gruppi ottici a LED anteriori e i cerchi, da 18 pollici, che ora presentano una nuova finitura e un’inedita nuova colorazione Oxide Bronze metallizzato.

All’interno troviamo un nuovo design per il quadro strumenti e un nuovo schermo da 8 che fa da interfaccia al sistema multimediale, posizionato sulla console centrale che adotta pulsanti e manopole per una migliore operatività in tutte le condizioni di guida. Il sistema multimediale è stato migliorato, è dotato infatti di un software più potente e di una risposta dello schermo più veloce, e incorpora sia Apple CarPlay® che Android Auto™ per la smartphone integration.

Novità anche per il telaio

Per quanto guarda il telaio le sospensioni ricevono una nuova messa a punto con gli ammortizzatori anteriori e posteriori ricalibrati, una nuova progettazione delle balestre e delle nuove boccole per ottenere una guida più fluida con uno smorzamento più efficace su avvallamenti e buche. Il servosterzo con controllo del flusso variabile VFC (Variable Flow Control) offre infine uno sterzo più leggero a basse velocità per una maggiore manovrabilità del veicolo e più rigido (con minor assistenza) a velocità elevate per maggiore sicurezza e controllo. È stata inoltre introdotta una nuova funzione elettronica che replica l'effetto di un LSD meccanico (sui modelli 2WD); all'abbassamento del regime minimo del motore da 850 a 680 giri/min e ad una risposta dell'acceleratore ottimizzata per un maggiore controllo da parte del guidatore. Completano le novità un sistema VSC aggiornato e un nuovo tyre angle monitor.

Toyota Safety Sense aggiornato

Il nuovo pacchetto di tecnologie per la sicurezza attiva aggiunge la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento notturno dei pedoni e diurno dei ciclisti, il Cruise Control Adattivo Full Range (i-ACC) che racchiude anche la funzione Stop&Go e il Lane Trace Assist che controlla lo sterzo e riesce a mantenere la vettura perfettamente al centro della corsia, riconoscendo la segnaletica orizzontale e la vettura che precede.

Nuova versione Invincible

Il top della nuova gamma Toyota Hilux, per la variante Double Cab, è ora la nuova versione Invincible, caratterizzato da dettagli esterni esclusivi in tinta nera a partire dai cerchi in lega da 18” a 5 razze, per continuare con la griglia anteriore, il paraurti, la piastra sottoscocca, i passaruota, le maniglie delle portiere e del portellone e le pedane tubolari. Anche gli specchietti retrovisori esterni, riscaldabili e ripiegabili elettricamente sono neri in linea con le altre finiture. A bordo, il Toyota Hilux Invincible si basa sulle specifiche delle versioni alto di gamma con un’esclusiva strumentazione, un nuovo Tachimetro e inserti neri su volante e area cambio, finiture metalliche nere e una chiave smart entry dedicata. Inoltre l’illuminazione delle portiere anteriori e posteriori "clear blue" e i sedili in pelle traforata a doppia tonalità sono stati aggiunti per migliorare l’appeal dell'abitacolo. La dotazione di serie prevede il sistema multimediale MM19 con Smartphone Integration e telecamera posteriore, il Navigatore Satellitare, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il Toyota Safety Sense, il sistema Stop & Start, l’allarme antifurto, i fari anteriori, posteriori e fendinebbia a LED, il tergicristallo antighiaccio. La versione Invincible sarà disponibile solo con cabina doppia, con cambio automatico nella motorizzazione 2.4 D da 150cv e nella nuova motorizzazione 2.8D da 204cv.

Prezzi

L’offerta di lancio per il nuovo Toyota Hilux parte da 17.950€ (IVA e M.S.S. esclusi) per la versione 2.4D Single Cab Active 4X2 in caso di permuta o rottamazione. Per la nuova versione top di gamma Invincible 2.8D AT l’offerta di lancio in caso di permuta o rottamazione sarà di 33.000, acquistabile anche attraverso una formula Leasing con rate di 295€ per 48 mesi e assicurazione furto e incendio inclusa.