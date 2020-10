Audi Q2: al debutto la nuova versione 35TDI

Di Dario Montrone mercoledì 21 ottobre 2020

Equipaggiata con il motore diesel 2.0 TDI da 150 CV, la nuova Audi Q2 35TDI restyling è dotata anche della trazione integrale quattro

La gamma italiana della nuova Audi Q2 restyling è stata ampliata alla rinnovata declinazione 35TDI, equipaggiata con il motore diesel 2.0 TDI da 150 CV di potenza e 360 Nm di coppia massima, abbinato sia alla trazione integrale quattro che al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti.

Rispetto alla versione ante restyling, la nuova Audi Q2 35TDI fa registrare il 10% in meno di consumi ed emissioni, in quanto ammontano rispettivamente a 5,3 litri di carburante per 100 km e 138 g/km di CO2. Per quanto riguarda le prestazioni, la piccola SUV della Casa di Ingolstadt in questa configurazione raggiunge la velocità massima di 210 km/h, accelerando da 0 a 100 in 8,2 secondi.

Interni in Microfibra Dinamica come novità

In vendita da 36.900 euro, la nuova Audi Q2 35TDI è disponibile negli allestimenti base, Business, Business Plus con i fari anteriori Matrix Led, i gruppi ottici posteriori a led e gli indicatori di direzione dinamici, Admired e Admired Advanced, S line edition ed Identity Black con l'assetto sportivo di serie. Tra gli optional, invece, figurano i nuovi interni in Microfibra Dinamica, in sostituzione dell'Alcantara e dotati dei sedili sportivi anteriori parzialmente in pelle.