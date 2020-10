Hyundai i10 N Line: disponibilità e prezzi

Di Junio Gulinelli martedì 20 ottobre 2020

Arriva in Italia la versione sportiva della piccola coreana. 100 CV e look più dinamico





Hyundai lancia in Italia la nuova i10 N Line, la versione sportiva della piccola coreana presentata ormai un anno fa al Salone di Francoforte 2019. Arriva con un look più dinamico e con un cuore pulsante da 100 CV, il GDi Turbo da 1.0 litri.

Segni di riconoscimento

Rispetto al resto della gamma si differenzia esteticamente per alcuni dettagli come il paraurti e la griglia frontale ridisegnata, gli specchietti retrovisori neri che le danno un aspetto accattivante sulla scia della i30 N. Spiccano anche i cerchi in lega da 16 pollici con design dedicato, i vetri posteriori oscurati e le luci diurne e posteriori a LED. Altri elementi di design esclusivi sono il logo N Line, l'emblema i10 in rosso, la piastra paramotore e il diffusore. La carrozzeria sarà disponibile in diverse colorazioni, abbinabili al tetto a contrasto.

Gli interni

L’abitacolo della nuova Hyundai i10 N Line sfoggia il volante e il pomello del cambio marchiati N, con le bocchette dell'aria contornate di rosso e la pedaliera con finiture in metallo. Gli interni con motivo 3D a nido d'ape, le impunture e gli inserti rossi dedicati N Line si abbinano ai sedili sportivi.

Motore: 100 CV

Per quanto riguarda la meccanica, la Hyundai i10 N Line monta sotto al cofano il nuovo motore da 1.0 litri T-GDI, per la prima volta disponibile sulla gamma i10, abbinato a un cambio manuale a 5 marce: la potenza di 100 CV e una coppia massima di 172 Nm le garantiscono uno scatto 0-100 km/h in poco più di 10 secondi mentre i freni posteriori a disco offrono una frenata più efficiente.

Equipaggiamento

Non mancano i sistemi di assistenza alla guida del pacchetto SmartSense, tra cui la frenata automatica di emergenza con riconoscimento veicoli e pedoni, il mantenimento attivo della corsia, la gestione automatica dei fari abbaglianti, il rilevamento della stanchezza del guidatore, il sistema di assistenza alla partenza in salita e il nuovo Avviso di Ripartenza.

In termini di connettività, la nuova Hyundai i 10 N Line ha in dotazione il Multimedia System con touchscreen da 8 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla funzionalità Bluetooth con riconoscimento vocale. Disponibile anche il sistema Bluelink per controllare tutto tramite un'app. I LIVE Services di Hyundai offrono infine informazioni su meteo con abbonamento gratuito per i primi 5 anni.

I prezzi della Hyundai i10 N Line

Hyundai offre la nuova i10 N Line con quote mensili da 119 euro e un anticipo di 5.230 euro in caso di rottamazione. Con il finanziamento i-Plus Gold (TAN 6,082% – TAEG 8,11%) e con l’allestimento Urban Pack è infatti disponibile a 14.550 euro rispetto al prezzo di listino di 18.000 euro per un vantaggio cliente di 3.450 euro. Nella rata sono inclusi servizi protezione del credito e 4 anni di assicurazione furto e incendio. Dopo quattro anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l'auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai o restituirla.