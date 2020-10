DS 7 Crossback: la nuova gamma italiana

Di Dario Montrone lunedì 19 ottobre 2020

La nuova gamma italiana della DS 7 Crossback è declinata negli allestimenti Business e Grand Chic, nonché nelle configurazioni Performance Line e Perfomance Line+ dalla vocazione sportiva



Ecco la nuova gamma della DS 7 Crossback per il mercato italiano, declinata negli allestimenti Business, Grand Chic, Performance Line e Performance Line+, senza dimenticare la versione speciale Louvre Limited Edition in serie limitata. In vendita da 37.200 euro, è proposta con i cerchi in lega Roma da 19 pollici di diametro per le declinazioni Business e Grand Chic, mentre le configurazioni Performance Line e Performance Line+ sono riconoscibili per i cerchi in lega Bejing anch'essi da 19 pollici di diametro e gli interni in Alcantara.

La dotazione di serie della DS 7 Crossback nel nuovo allestimento Performance Line+, invece, è completo di sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, Comfort Access, DS Sensorial Drive, portellone posteriore elettrico, vano del bagagliaio con il pianale regolabile, orologio BRM modello R180, sedili anteriori elettrici, sedili posteriori regolabili elettricamente, Wireless Charging, DS Active Led Vision, barre sul tetto di colore Nero Brillante e specchietti retrovisori esterni richiudibili elettricamente con la funzione Memory.

Tutte le motorizzazioni disponibili

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la DS 7 Crossback è disponibile con i propulsori a benzina 1.2 PureTech da 130 CV e 1.6 PureTech da 180 CV o 225 CV di potenza, affiancati dai motori diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV e 2.0 BlueHDi da 180 CV di potenza, tutti abbinati al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti. Inoltre, la nuova gamma italiana della SUV di medie dimensioni del premium brand francese comprende anche le configurazioni E-Tense ed E-Tense 4x4 a propulsione ibrida Plug-In, rispettivamente da 225 e 300 CV di potenza complessiva.