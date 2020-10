Cadillac XT4: ecco la gamma per il mercato italiano

Di Dario Montrone giovedì 15 ottobre 2020

La nuova Cadillac XT4, inedita SUV compatta del premium brand statunitense, è proposta con le motorizzazioni 2.0 T a benzina da 230 CV e 2.0 TD a gasolio da 174 CV di potenza

Sul mercato italiano è partita la commercializzazione della nuova SUV compatta Cadillac XT4, la cui gamma Model Year 2021 prevede il motore diesel 2.0 TD nella versione 350D da 174 CV di potenza e 381 Nm di coppia massima, più il propulsore a benzina 2.0 T nella declinazione 350T da 230 CV di potenza e 350 Nm di coppia massima. Entrambi sono abbinati al cambio automatico a nove rapporti, mentre la trazione integrale AWD è proposta di serie per la motorizzazione a benzina e in alternativa alla trazione anteriore per l'unità a gasolio.

Al momento, la nuova Cadillac XT4 è disponibile solo nella configurazione diesel, con le versioni speciali Launch Edition e Launch Edition Sport. La XT4 Launch Edition è in vendita a 44.990 euro ed è riconoscibile per i cerchi in lega da 18 pollici di diametro, la calandra cromata e le barre sul tetto in alluminio satinato come le modanature dei finestrini, mentre la XT4 Launch Edition Sport costa 49.290 euro ed è caratterizzata da cerchi in lega da 20 pollici, calandra sportiva, volante sportivo, barre sul tetto e modanature dei finestrini in alluminio di colore nero lucido, pedaliera sportiva e luci posteriori a led specifiche.

Tutte le caratteristiche della nuova SUV compatta statunitense

Inoltre, è già in vendita anche la declinazione standard della Cadillac XT4, ai prezzi 37.710 euro con il motore diesel e 39.860 euro con il propulsore a benzina. La gamma, invece, è declinata negli allestimenti Luxury, Premium Luxury e Sport. Infine, la vettura può essere dotata di sedili e volante riscaldabili, portellone posteriore elettrico, sistema multimediale CUE con il display touch screen da 8,0 pollici, il navigatore satellitare 3D, quattro porte USB e tre prese da 12V, retrocamera Surround Vision, cruise control adattivo con la funzione Stop&Go, Head-Up Display a colori, tetto panoramico Ultraview a doppio vetro, interni in pelle traforata, impianto audio Bose Centerpoint con 13 altoparlanti e ricarica wireless per smartphone.