Jaguar Land Rover abbatte i rumori nell'abitacolo e riduce la stanchezza del guidatore

Di Francesco Irace giovedì 15 ottobre 2020

Una nuova tecnologia per l’abbattimento della rumorosità, è in grado di rimuovere dall’abitacolo i suoni indesiderati provenienti dalla strada e dagli pneumatici, in modo da offrire un’esperienza di bordo più silenziosa

Le Jaguar Land Rover faranno sempre meno rumore e stancheranno di meno guidatore e passeggeri. Tale risultato sarà raggiunto mediante l'applicazione di una nuova tecnologia per l’abbattimento della rumorosità, in grado di rimuovere dall’abitacolo i suoni indesiderati provenienti dalla strada e dagli pneumatici, in modo da offrire un’esperienza di bordo più silenziosa e raffinata.

La tecnologia, che è stata introdotta sulla nuova Jaguar F-PACE, sulla nuova Jaguar XF e sulla Range Rover Velar, è in grado di ridurre di 10 dB i picchi di rumore indesiderati e di 3-4 dB i livelli complessivi di rumorosità, l’equivalente di una diminuzione di quattro “unità” del suono proveniente dal sistema audio della vettura. Questa significativa riduzione dell’esposizione ai rumori a bassa frequenza fino a 300 Hz, può contribuire a ridurre la sensazione di affaticamento del conducente durante i tragitti più lunghi.



Isolare e rimuovere i rumori esterni

L’Active Road Noise Cancellation, alimentato dalla tecnologia Active Acoustics della Silentium, utilizza dei sensori presenti su ciascuna ruota per monitorare in modo costante le vibrazioni provenienti dalla superficie stradale e per calcolare l’onda sonora di fase opposta necessaria per eliminare il rumore avvertito dagli occupanti. Attraverso il monitoraggio in tempo reale è possibile isolare e rimuovere i rumori imprevisti provenienti da buche o superfici ruvide.

La cancellazione attiva viene riprodotta tramite un’interferenza distruttiva generata dal sistema audio Meridian in concomitanza con il rilevamento dell’occupazione dell’abitacolo, al fine di ottimizzare le performance dell’Active Road Noise Cancellation per il guidatore e i passeggeri. Per migliorare ulteriormente la sensazione di benessere a bordo, sulla nuova Jaguar F-PACE e sulla nuova Range Rover Velar P400e PHEV con motorizzazione plug-in hybrid, l’Active Road Noise Cancellation lavora in combinazione con l’Engine Noise Cancellation. Per quanto concerne l’efficienza e le emissioni di CO 2 , questo pioneristico sistema assicura una maggiore raffinatezza alla versione PHEV, senza alcuna ripercussione sull’esperienza di guida.